"El violador en tu camino" es replicado a nivel mundial

Santiago, Chile.- La performance "El violador en tu camino", del colectivo chileno Lastesis, fue replicada hoy en importantes ciudades de América Latina y Europa, donde el cántico feminista fue entonado para rechazar la violencia contra las mujeres.

Capitales como Berlín, París, Madrid, Londres, Bogotá y Ciudad de México, así como emblemáticos lugares del centro de Santiago, como Plaza Italia, el centro comercial Parque Arauco y el frente de la Municipalidad de La Cisterna, fueron los escenarios donde este viernes las mujeres se manifestaron contra la violencia de género.

Esto me puso los pelos de punta?? Este mensaje surgió en Chile y fue replicado en Bogotá! Un mensaje claro y contundente! Las mujeres en este país se unen para pedir protección real del estado!



“Y la culpa no era mía, no dónde estaba ni cómo vestía...” pic.twitter.com/KtqMYWtewa