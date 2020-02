"El veredicto contra Weinstein cambia la historia del acoso para futuras generaciones"

Mientras Harvey Weinstein permanece este martes internado en el Hospital Bellevue por un dolor en el pecho que sufrió tras ser hallado culpable de violación y delito sexual, las víctimas celebran el "momento histórico". El juez James Burke le advirtió en una oportunidad al jurado que el juicio no consistía en "un referéndum del Me Too". Pero para el grupo de denunciantes Silence Breakers (Las que rompieron el silencio) lo era. "Este veredicto cambia la historia para futuras generaciones. Tendrán un mundo mejor", sostuvo este martes Lauren O´Connor, quien dice haber sido abusada por Weinstein cuando trabajaba de asistente en su productora. "En ese momento su poder era 10 y el mío cero. El veredicto ha hecho un balance: sobrevivientes 10, agresores cero", afirmó afuera del Ayuntamiento de Los Ángeles, acompañada de otras 10 presuntas víctimas.

"Muchas pensamos que este día no iba a llegar. Estábamos aguantando la respiración porque había una gran probabilidad de que se saliera con la suya", reconoció la reportera y miembro de Silence Breakers Lauren Sivan. El veredicto es un paso hacia adelante en lo que se entiende como víctima de acoso sexual. Tanto la ayudante de producción Mimi Haleyi, a quien Weinstein le practicó sexo oral a la fuerza en 2006, como la actriz Jessica Mann, a quien violó en un hotel en 2014, mantuvieron conversaciones amistosas después de las agresiones. Mann testificó en la corte penal de Nueva York que tuvo relaciones consentidas con el excapataz de Hollywood antes y después de la violación. La defensa del criminal sexual siempre buscó que esto sirviera para demostrar la inocencia de su cliente.

Una jurada forense, que participó del proceso que arrancó a comienzos de enero, explicó en el estrado que era "extremadamente común" que una víctima siguiera en contacto son su agresor, ya sea por miedo o vergüenza. "Cuando se pregunten por qué seguían en contacto con él, piensen que el gigante de la industria del cine, que se hablaba por teléfono con el presidente de Estados Unidos, las hacía sentir únicas", explicó en una ocasión la fiscal Illuzzi-Orbon para contrarrestar a la defensa. El veredicto en función de las "víctimas imperfectas", como las denomina la prensa estadounidense, contribuye al juicio de que siguen siendo víctimas. "Fue un gran alivio. Fue un gran alivio que el jurado lo entendiera", sostuvo Haleyi en una entrevista en CBS. "Estoy muy agradecida de que me hayan escuchado y creído".

El primer y único proceso penal desde el origen del movimiento feminista, que estalló tras conocerse las primeras denuncias contra Weinstein, marca un precedente para los futuros casos relacionados al acoso. "El sistema de justicia penal se está adoptando al cambio cultural que hemos visto en los últimos dos años", valoró Sivan. "Se terminó la impunidad para los hombres poderosos que violan", sostuvo este lunes la actriz Mira Sorvino, cuya carrera se hundió por no ceder al chantaje sexual de Weinstein. El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance le agradeció a las más de 90 mujeres que han denunciado a Weinstein desde 2017. "[Ustedes] cambiaron el curso de la historia en la lucha contra la violencia sexual" y "llevaron nuestro sistema de justicia al siglo XXI".

El otrora todopoderoso magnate de Hollywood arriesga hasta 29 años en prisión por los cargos de delito sexual en primer grado y violación en tercer grado. El 11 de marzo se conocerá la sentencia y aún no está claro si esperará internado en el Hospital Bellevue, propiedad del centro penitenciario Rikers Island, o lo ingresarán a una celda. Los abogados quieren evitar esto a toda costa. La prisión a la que ha sido asignado se jacta de ser una de las más violentas de todo Estados Unidos. El abuso de la fuerza de los funcionarios, las peleas entre los prisioneros y una plaga de ratas, entre otras cosas, logró que Nueva York decidiera cerrarla. Pero aún faltan seis años para que eso ocurra. Mientras tanto, la población reclusa (90% afroamericanos o latinos; 40% con problemas mentales) intenta sobrevivir. Weinstein, el hombre que un día gritó "Amo ser el maldito sheriff de esta ciudad de mierda", está a segundos de dormir tras las rejas del agujero más hondo de Nueva York.

DIRECTO AL HOSPITAL

Harvey Weinstein no soportó el veredicto. Apenas lo escuchó este lunes, repitió tres veces con el rostro desencajado que era inocente. "¿Cómo es posible que esto ocurra en Estados Unidos?", preguntaba atónito a sus abogados. Pero el jurado ya había respondido. Después de casi dos meses de juicio y tras deliberar más de 26 horas lo declararon culpable de violación y delito sexual. Los guardias lo esposaron y lo sacaron en ambulancia de la corte penal en Manhattan. Estaba previsto que dejaran al recluso 06581138Z en la infame cárcel de Rikers Island, pero la salud del productor de cine provocó un cambio de planes. Tras quejarse de un dolor en el pecho Weinstein acabó en el Hospital Bellevue, propiedad del centro penitenciario. Sus abogados informaron que se encontraba bien, pero que padeció palpitaciones cardiacas y una subida de presión, por lo que sigue hospitalizado.