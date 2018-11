El Vaticano frena cumbre sobre abusos en EU

Washington DC, Estados Unidos.

El Vaticano pidió a los obispos de 196 diócesis y arquidiócesis católicas de Estados Unidos que se reunieron en Baltimore este lunes suspender la votación de medidas para enfrentar la crisis y prevenir nuevos delitos de abusos sexual, mismos que han sacudido a la Iglesia católica, informó The Washington Post.

En los primeros minutos de su reunión, los obispos fueron sorprendidos por la solicitud del Papa Francisco, quien les pidió no votar ninguna de sus propuestas sobre el tema.



El Pontífice no quiere que los obispos de Estados Unidos actúen para abordar la responsabilidad de los obispos en las acusaciones de abuso sexual hasta que él mismo lidere un encuentro mundial en febrero próximo con los líderes de la Iglesia, informó el presidente de la Conferencia estadounidense de Obispos Católicos, el cardenal Daniel DiNardo.



"Ante la insistencia de la Santa Sede, no votaremos sobre los dos puntos de acción", señaló DiNardo al afirmar que estaba decepcionado por la orden del Papa.



El mensaje de última hora del Pontífice sorprendió igual a organizaciones y activistas como Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, quien calificó la orden del Vaticano como verdaderamente increíble, señaló el Post.



"Lo que vemos aquí es que el Vaticano nuevamente intenta suprimir incluso el progreso modesto de los obispos de Estados Unidos", señaló Doyle, cuyo grupo recopila datos sobre el abuso de clérigos en la iglesia.



"Estamos viendo dónde está el problema, que es con el Vaticano. El resultado de esta reunión, en el mejor de los casos, iba a ser tibio e ineficaz, pero ahora va a ser completamente sin sustancia", añadió.



Tan pronto como los obispos escucharon el anuncio, el arzobispo Christophe Pierre, embajador del Vaticano en Estados Unidos, pronunció un discurso en el que defendió las labores para reducir los casos de abuso a menores por parte del y expresó sus dudas sobre cualquier otra persona, informó el periódico estadounidense.