El ´Vasco´ Aguirre quiere reivindicarse en ´Conca´

"Nos quedamos muy mal, francamente mal, no pudimos ganar en casa, no estuvimos con claridad... En Liga estamos muy mal, pero tenemos esta oportunidad de revertir en cuatro días, mentalizarnos que es un juego directo, distintos, es una final, ya quisieran muchos jugar finales. Hoy se debe de pasar la cuarta derrota consecutiva, estamos muy mal... Ahora en otra competencia a media semana, nos podemos sacar la esquina".

Agregó: "Espero que los muchachos entiendan que la gente apoya, que saquen el pecho y ver hacia el juego del jueves...".

Cuando se le insistió sobre el paso del equipo, puso como excusa el juego de la Liga de Campeones de Concacaf: "¿Qué ha pasado con el equipo? Pues que hoy movimos al plantel, intentamos tener gente fresca para el jueves. Perdimos el rumbo en la Liga, nos quedan dos juegos más para ver donde terminamos. A ver qué pasa con Janssen, Duván qué tal está, si Vegas se recupera, igual Campbell".

Las críticas en contra crecen: "Es normal que el jugador sea señalado, que venga la crítica, es normal... Hay que aguantar, ahora tenemos una oportunidad de oro de reivindicarnos".

PIDE PABLO GUEDE TENER LOS PIES EN LA TIERRA

Por su parte, Pablo Guede, técnico del Necaxa, dijo que sus jugadores deben de tener los pies en la tierra, y no pensar nada más que en el próximo juego: "Aunque hayamos ganado, hay que crecer futbolísticamente, y estos juegos te hacen crecer. No podemos pensar en repechaje ni Liguilla, sino en entrenar, nos quedan dos juegos durísimos que nos deben de servir parta seguir adelante, para ser venenosos a la hora de atacar. Debemos de seguir trabajando con humildad y que esto no nos vuelva locos".