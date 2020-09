El valor de la plata

Francisco Cabañas logró ser el primer medallista olímpico mexicano en deportes individuales gracias a su madre y a un amigo que financiaron gran parte de su viaje a Los Ángeles en 1932, donde se agenció la plata en la categoría mosca.

El también primer pugilista tricolor en subir a un podio olímpico repitió esa generosidad que él había recibido, y lo hizo con un nieto.

Erik Bochm Cabañas compartió con Grupo REFORMA la noble acción que "Papaco", como le decían de cariño al patriarca de la familia, tuvo con su hermano Álex.

Le dio un dinero que tenía guardado al nieto, el primogénito de su hija Rocío para ir a estudiar quiropráctico a Estados Unidos. Así, Cabañas emuló a su madre, quien en 1932 le dio los ahorros de toda su vida, 300 pesos de aquellos años, para cubrir sus gastos de hospedaje y alimentación durante los Olímpicos de Los Ángeles.

El boxeador ya tenía pagado el transporte en ferrocarril gracias a una colecta que hizo su entonces amigo, Jesús Nájera, y a lo ganado por él en varios trabajos.

"Mi abuelo tuvo la oportunidad de revivir esa historia de su participación olímpica con uno de sus nietos, mi hermano.

"Mi abuelo tenía 4 mil pesos en su cajón y se los dio a mi hermano Álex para irse a estudiar y le recordó que cuando él se fue a buscar su sueño (ser medallista olímpico), su mamá le dio todos sus ahorros y le dijo ´ahora tú quieres ser médico quiropráctico y vas a luchar por tu sueño, no tengo mucho pero te servirá, así que ve a luchar por tu sueño´", reseñó Bochm Cabañas sobre el suceso ocurrido en 1999, tres años antes de que el pugilista falleciera.

- ¿Qué les contó del recibimiento que tuvo al regresar de Los Ángeles como el primer medallista olímpico mexicano en la historia?

"Él siempre pensó que ganó y toda la vida lo contaba. La Final fue la pelea en la que más confianza tuvo y fue la que perdió, y por eso se sentía campeón. Cumplió lo que se prometió a sí mismo (ser medallista)".

Cabañas, quien tuvo un paso fugaz por el profesionalismo ganando sólo una pelea, enseñó los principios básicos del box a casi todos sus nietos, pero ninguno con los éxitos del abuelo.

"Yo conviví toda la vida con él. Vivíamos puerta con puerta y teníamos la fortuna de vernos a diario y me enseñó box y a mis hermanos. Recuerdo que ponía unas líneas en el piso para el movimiento de pies. Cuando hacíamos mal la guardia, nos daba un manazo y nos decía que así no era".

La determinación de Cabañas siempre fue un ejemplo para sus descendientes.

"Mi hermano David, el más chico, tuvo un accidente y requirió 14 cirugías en tres años y en los periodos de depresión pensó en el suicidio porque no podía caminar, tenía una colostomía, se rompió la uretra y ahora es médico quiropráctico. Pero no podía rendirse porque ´Papaco´ nos enseñó eso, es decir no rendirse, la resiliencia", apuntó Erik.