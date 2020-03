El Valle en nivel 3 por el COVID-19

McAllen, TX.

Luego de asegurar que el Valle del Río Grande está libre de casos, Eddie Olivares del departamento de Salud del Condado Hidalgo, ofreció todos los recursos disponibles para asegurar que se combatirá la enfermedad en caso de que haya algún reporte.

"Estamos en total preparación en caso de que tuviéramos algún incidente aquí dentro y fuera del Condado, por eso queremos mantenerlo informado ahora que mucha gente está recibiendo información que no es confiable", señaló.

"¿Qué vamos a hacer en primer lugar?

Quiero comenzar diciendo que no hay casos confirmados de coronavirus o Cov19 en el condado de Hidalgo, insisto, no hay casos en el condado de Hidalgo ni casos en Tamaulipas que nos puedan afectar, hemos estado trabajando durante las últimas semanas monitoreando el Cov19 desde diciembre hasta ahora, pero queremos asegurarnos de que todos entiendan que hay mucha información errónea en las redes sociales y eso genera desconfianza en la gente.

"No hay ningún caso aquí, pero decidimos dejar nuestro nivel de actividad en un centro de operaciones de bio emergencia de nivel 3 para monitorear en el estado con diferentes niveles de operación de emergencia, el nivel 3 es el mayor nivel de conciencia, pero no en un punto donde hay una emergencia declarada", señaló.

"Sé que tenemos varios eventos importantes, no hay necesidad de cambiar, no hay ningún caso aquí, pero todo el mundo debe saber cómo prevenir un posible contagio, comenzando por desinfectar o lavarse las manos, asegurarse de cubrirse la boca cuando tose y estornuda, todas esas cosas deben entenderse y pedimos que en todos los negocios tenga jabón en el baño, también cualquier evento se lleva a cabo al aire libre debe haber estaciones de lavado de manos y baños disponibles.

Si tiene fiebre, comuníquese con su médico para que le evalúen la posibilidad incluso de la influenza.

Las vacaciones nodependen de Salud

Hay cuatro países de nivel tres en el CDC que están desalentando el viaje y menos, es extremadamente esencial atender avisos de viaje en la página cdc.gov y el sitio web de nuestro Condado.

"Las vacaciones de primavera están sobre nosotros. Tenemos muchas escuelas locales que tienen viajes planeados durante las vacaciones de primavera. Lo que le estamos diciendo al distrito escolar para que revisen su plan de operación. necesitan revisar su plan de enfermedades infecciosas y deben revisar eso con los padres y la escuela en la que los padres deben tomar esa decisión, no es decisión del departamento de Salud indicar si usted puede ir a su viaje de vacaciones de primavera o no, ese no es nuestro papel, es el papel de los padres y el Distrito Escolar tomar esa determinación de lo que van a hacer", finalizó Olivares.

Todos deben saber cómo prevenir un posible contagio, comenzando por desinfectar o lavarse las manos.