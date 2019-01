El Valencia se lanza por el fichaje de "Chicharito" Hernández

Londres, Inglaterra.

El Valencia sí quiere a Javier Hernández y ya lanzó una oferta de 8 millones de euros (poco más de 9 millones de dólares) al West Ham por el delantero mexicano.



Según revela el diario Marca, los Hammers no están interesados en prestar al tricolor, pero una cesión con opción a compra obligatoria podría ser la opción.



Además, el equipo inglés estaría pidiendo entre 12 y 14 millones de euros por el atacante.



Pero el conjunto español no sería el único interesado en "Chicharito", ya que el Mónaco también lo buscaría y ellos sí estarían dispuestos a pagar lo que piden los ingleses.



Hernández, que no ha rendido lo esperado con los Hammers y ha batallado con las lesiones en los últimos meses, tiene hasta finales de mes para concretar un cambio.



Está complicado



El director técnico del Valencia, Marcelino García Toral, reconoció que Javier Hernández es una opción para llegar al club, pero la negociación la vislumbra complicada.



"'Chicharito' es una opción (como refuerzo), pero es muy complicada", manifestó García Toral durante su conferencia de prensa previa al choque de este sábado ante Villarreal.



El pasado 4 de enero el mismo entrenador del Valencia cerró las puertas al jalisciense, "es imposible que brindemos por eso, tiene una gran trayectoria ('Chicharito') pero nos gustan más los delanteros que tenemos. A día de hoy, no vendrá nadie a no ser que alguna de las lesiones se alargue en el tiempo".



Este viernes y ante las dificultades de la llegada de un atacante, el timonel del Valencia declaró: "puede darse que el mercado (de fichajes) no otorgue buenas opciones para reforzar al equipo".