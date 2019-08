El uso placentero de la mariguana. Nuevo consumo recreacional

McAllen, TX. - Las historias abundan. Sus defensores alegan que la mariguana es una droga que causa menos daño que el consumo de tabaco o alcohol mientras sus detractores aseguran que la mariguana es un escalón para alcanzar drogas de otro nivel.

Analizando ambas opiniones, se debe decir que el efecto psicoactivo producido por el THC, (tetrahidrocannabinol) es lo que ha hecho, sin duda, que la mariguana sea la droga ilegal más consumida del mundo.

Es tan antigua como el uso del peyote de los chamanes o los hongos alucinógenos de la India que se han utilizado para múltiples rituales así como eventos tradicionales en esas diferentes culturas.

Hoy en día el consumo de mariguana está alejado de ritos y cuestiones culturales o tradiciones. Hoy se consume de manera recreativa para relajarse, para echar unas risas entre amigos o simplemente para disfrutar de los efectos psicoactivos de la planta.

Los intentos por elevar los niveles de THC de esa planta a través de la hibridación y la selección de diferentes genéticas cannábicas, con la llegada de las variedades ricas en CBD, el paradigma parece estar cambiando.

El nuevo modelo de consumo recreacional se enfoca en un uso más sostenible que se consigue elevando los niveles de CBD y reduciendo un poco los de THC. Un efecto psicoactivo que no llega a ser extremo, más bien agradable y placentero.

Hasta el momento, 28 estados del país y tres territorios estadounidenses – incluyendo Puerto Rico – permiten el uso de la mariguana medicinal, según la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales.

Las propuestas en Texas reclasificarían las condenas por posesión de pequeñas cantidades de la droga, y crearían un tribunal especial para quienes cometen su primera ofensa relacionada a la marihuana.

El gobernador Greg Abbott aprobó una ley durante el 2015 que legalizó el uso de aceites de marihuana en pacientes con condiciones médicas crónicas.

Sin embargo, Abbott dijo que no aprobaría la legalización de la droga para fines recreativos.

¿Qué es el cáñamo y qué es la mariguana?

Ambas pertenecen a la misma familia, Cannabis. Sativa. L, aunque estas dos plantas presentan rasgos diferenciadores que las distinguen como dos variedades.

Estas diferencias, se han ido acentuando a través de cientos de años de selección y domesticación, ya que mientras el cáñamo se ha cultivado y moldeado con el fin de obtener materias primas (semillas, aceite, fibra, celulosa...), en el caso de la marihuana se ha buscado potenciar su efecto psicoactivo y su cultivo y selección se han enfocado sobretodo en incrementar los niveles de THC.

El cáñamo y la marihuana se diferencian por su morfología, por el uso que se le da a la planta y por su composición, pues hasta hace muy poco, la marihuana se caracterizaba por su alto contenido en THC, el cannabinoide que provoca el efecto psicoactivo, mientras que en el cáñamo los niveles de THC son muy bajos. Es por ello que el cáñamo se ha cultivado para obtener materias primas, mientras que en la marihuana se ha buscado el efecto que produce el consumo de sus flores, ya sea a nivel medicinal o recreativo.

Características del cáñamo

El cáñamo, también llamado cáñamo industrial por sus múltiples aplicaciones en este ámbito, puede ser una importantísima fuente renovable de materias primas; una alternativa sostenible para la ecología del planeta y muy útil a nivel industrial y nutricional. La estructura del cáñamo es el resultado de un proceso de domesticación que se remonta a miles de años atrás, en el que la humanidad ha ido moldeando la población para sacar el máximo rendimiento de la planta, con el objeto de producir aceites, fibras y celulosa, que a nivel industrial tienen múltiples usos.

Morfológicamente, el cáñamo tiende a ser más alto que la marihuana y puede alcanzar hasta 5 metros de altura. Los tallos del cáñamo son más espesos y menos huecos, no tienen tantas ramas como los de las plantas de marihuana y apenas presentan flores. Sin embargo, la morfología del cáñamo también varía según sea el objetivo de su cultivo:

El cáñamo que se cultiva con este fin, se parece a la marihuana pero presenta una menor ramificación y menos flores. Se cultiva también con un alto grado de densidad.

Diferencias en el cultivo de cáñamo y marihuana:

El cáñamo se cultiva en general con un grado muy alto de densidad, es decir, las plantas crecen muy cerca unas de otras, son plantas muy poco ramificadas y por tanto el resultado son campos muy espesos. En cambio en el cultivo de la marihuana se deja más espacio entre plantas para que se puedan desarrollar correctamente, la marihuana tiene más ramificación lateral y unas flores más abundantes y voluminosas.

En el cultivo de la mariguana, normalmente se eliminan las plantas con órganos masculinos para evitar la polinización, pues en la mayoría de los casos lo que se busca es obtener la flor sin semilla. Al no ser polinizadas, las plantas de marihuana continúan produciendo grandes racimos florales, los cogollos sin semilla tan cotizados que se utilizan tanto para fines medicinales como recreativos.

En cambio en el cultivo del cáñamo se permite la polinización de las plantas hembra, con el objetivo de que estas produzcan semilla, pues es uno de las productos que más se aprovecha de esta planta.

Una polinización accidental entre plantas de cáñamo y marihuana, da siempre como resultado, una reducción de la potencia de la marihuana (a nivel psicoactivo).

Hoy en día, los productos textiles de fibra de cáñamo son considerados una alternativa respetuosa con el medio ambiente en comparación con el algodón, pues este necesita una gran cantidad de pesticidas y demás productos tóxicos.

Debido a su porosidad y poder de absorción, los tejidos hechos a partir del cáñamo se tiñen con facilidad y son compatibles con tintes naturales basados en plantas y minerales. Grandes fabricantes como la conocida marca deportiva Nike han tenido mucho éxito con su línea de productos textiles de cáñamo.

CONSUMO JUVENIL

Un nuevo estudio sugiere que la legalización de la mariguana recreativa en algunos estados puede haber contribuido a reducir las probabilidades de que los adolescentes consuman marihuana. Los investigadores compararon el consumo de marihuana entre 1.4 millones de jóvenes estudiantes de secundaria en los estados con y sin la leyes restrictivas entre 1993 y 2017.

El resultado de este estudio no encontró nexos con la marihuana medicinal, pero sí con la recreativa: la probabilidad de que los jóvenes consumieran cannabis en estados donde el consumo recreativo es legal disminuyó casi 10%.

Hasta la fecha, 33 estados más Washington DC han legalizado la mariguana medicinal y 10 estados legalizaron el cannabis para propósitos recreativos.

¿Por qué?

Una explicación podría estar en la reducción del suministro, según Mark Anderson, principal autor del estudio y profesor de Economía de la Agricultura en la Montana State University. "Podría ser más difícil para los adolescentes obtener marihuana cuando los traficantes de la calle se reemplazan por dispensarios con licencia que requieren una prueba legal de la edad", dijo Anderson. "Vender a menores es mucho más arriesgado después de la aprobación de estas leyes".

Otra posible explicación, según Anderson, es que la legalización de la marihuana contribuya a fomentar el debate entre padres e hijos sobre los riesgos del abuso de drogas.

Indra Cidambi, médica especialista en adicciones y directora del Center for Network Therapy, señala que, aunque parece contraintuitivo que el consumo de marihuana haya decrecido tras su legalización, tiene sentido desde un punto de vista psicológico. "Usar una sustancia ilícita te otorga la etiqueta de rebelde. Pero cuando la sustancia se legaliza, cae esa la etiqueta. El aura de anti autoridad no puede mantenerse con una droga que ahora también usan tus padres".

Nikola Djordjevic, médico de familia, opina de forma similar y cree que la legalización de la mariguana contribuirá a la disminución de su consumo, al dejar de ser considerada una actividad rebelde. Djordjevic recuerda que en Holanda, donde es legal desde hace mucho tiempo, la marihuana no es popular entre los adolescentes. "Como el cannabis ha sido legal durante tanto tiempo, los adolescentes lo asocian con sus padres y abuelos. Como los chicos crecen sabiendo que la marihuana no es tabú ni cool, no hay muchas razones para consumirla desde un punto de vista psicológico", opina este experto. "La forma de desincentivar su consumo recreacional es a través de concienciación y educación", apunta.

"No creo que el decrecimiento en el uso se deba a que a los adolescentes les cueste más acceder a la mariguana porque el mercado negro es abundante, y los jóvenes podrían tener incluso más acceso ahora si sus padres lo usan legalmente", señala Carise. "¿Podría ser que ahora que la marihuana ya no es una fruta prohibida los adolescentes hayan dejado de verlo como el acto de trasgresión que era? Posiblemente. Pero es muy pronto para conocer el efecto de las leyes. Lo que es un hecho es el daño que la marihuana hace a los adolescentes".

Los efectos en el cerebro adolescente

La marihuana puede producir cambios a largo plazo en las funciones del cerebro de los jóvenes. "A corto plazo, puede impactar la memoria y la atención. El uso frecuente a partir de la adolescencia temprana puede reducir la inteligencia", recuerda Carise. Como la mayoría de los expertos, Carise recomienda el diálogo . con los jóvenes sobre los efectos de las drogas en su cerebro y en su salud para desincentivar su uso.

A nivel nacional, la prevalencia del consumo de marihuana en EEUU se incrementó desde un 0.6% en 1991 hasta un 6.3% en 2017, de acuerdo con un estudio publicado esta semana en el American Journal of Public Health.