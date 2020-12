El uso correcto del cubrebocas

Ciudad de México.

Ante los 64.7 millones de casos confirmados y cerca de 1.5 millones de muertes por el Covid-19 en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la nueva guía sobre el uso correcto de cubrebocas, ya que su empleo forma parte integral de las medidas de prevención y control para combatir a la enfermedad.

Desde que se rastreó la enfermedad, a finales del año pasado, las autoridades sanitarias recomendaron el uso de cubrebocas, el cual ha sido un gran referente de cómo se combatieron otras pandemias en el pasado. Sin embargo, la institución reconoció que utilizarlo correctamente no controlará, de manera absoluta, la propagación del virus.

De acuerdo a la organización, los cubrebocas deben cumplir con tres parámetros esenciales: filtración, transpirabilidad y ajuste.

El manual indica que las personas deben utilizar "mascarillas no médicas", en áreas en que la transmisión comunitaria produce riesgos de contagio, como es el caso de lugares cerrados como tiendas comerciales, escuelas y oficinas. Su uso debe persistir, sobre todo, en los sitios que no cuentan con una ventilación adecuada y en los que no se puede mantener una distancia de al menos de un metro.

A este respecto, la OMS destacó que pese a que la afluencia de personas, en un lugar cerrado, sea minina "si la ventilación no cumple con los requisitos de las instituciones nacionales respecto al SARS-COV-2 en términos de temperatura y humedad", las mascarillas deben estar presentes.

Las máscaras que no son de uso médico, recomendadas por la institución, son aquellas estén elaboradas con tres capas. Cada una de ellas debe cumplir con una función específica:

· Una capa interna de material hidrófilo, con alta absorción al agua.

· Otra capa externa hecha de material hidrófobo, que sea capaz de repeler el agua.

· Y una capa hidrófoba intermedia, encargada de mejorar la filtración o retener las gotas.

En los lugares al aire libre, la guía apuesta por el uso de cobertores faciales hechos a base de tela. Recomienda que estos cuenten con tres capas y un filtro en el medio, en caso de que la distancia establecidas por las autoridades sanitarias no pueda mantenerse.

Otro de los puntos importantes, plasmados en el manual, tiene que ver con el proceso correcto para colocar y utilizar las máscaras faciales.

Previamente a la colocación de la mascarilla, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Posteriormente, debemos de cerciorarnos de que se encuentre en buen estado, sin alguna rotura o agujero.

Después de percatarnos de que se encuentra en óptimas condiciones, debemos colocar la mascarilla con cuidado, asegurándonos de que cubra la boca y la nariz. Es importante mantenerla ajustada en el área del puente nasal. Del mismo modo, debemos atarla firmemente para minimizar cualquier espacio entre la cara y la mascarilla.