El único que falta en la lista de AMLO es "El Chapo": Aurelio Nuño

CIUDAD DE MÉXICO.- Aurelio Nuño, coordinador de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, criticó la lista de candidatos de Morena, que incluye al ex líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, y al ex panista, Germán Martínez, así como a la ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero.

"El único que falta en la lista de López Obrador es 'El Chapo', tiene a casi todas las personas que más daño le han hecho a México", aseguró el ex secretario de Educación.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Nuño admitió que "la política requiere de acuerdos y pragmatismo pero no de cinismo", y que "eso es lo que vemos en la lista de Morena".

Por su parte y en sus redes sociales, José Antonio Meade dijo que las listas de Morena "reflejan oportunismo e impunidad. Hablan de cambio pero se instalan en lo más rancio del sistema. La transformación con certidumbre está de este lado".