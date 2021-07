El último mensaje de Aranza antes que la mataran

Ambos dejan en la orfandad a una niña de un año con siete meses de edad. Ayer, Aranza fue asesinada alrededor de las 23:30 horas en el Ejido Ortiz, en Guaymas. Hombres armados irrumpieron en su vivienda. Su último mensaje en Facebook lo escribió a 17:21 horas, el mismo día que la mataron.

"Familia y amigos, me pueden ayudar a compartir una vez más la imagen de Brayan, así como también les pido que lo mantengan en sus oraciones, se los agradezco con el corazón.

Muchas muchas gracias", posteó. "Te vamos a encontrar mi amor, espérame un poco más. Por favor, si tú sabes dónde está házmelo saber, sólo quiero poder tener una poca de paz. Ya son 7 meses 8 días sin saber de él y ya no creo poder continuar más. Ayúdame Dios mío". Pese a su dolor, Aranza colaboró con otras personas en la misma situación: buscando en cerros y terrenos baldíos alguna pista para encontrar a sus seres queridos.

"Quizá no te vaya a encontrar de la manera que yo quisiera, pero eso sería más fácil de asimilar a esta tortura que significa el no saber dónde estás", escribía en sus redes. "No temas mi amor, aunque el tiempo no nos apremia, aquí seguiré y lo haré el tiempo que sea necesario. Te amo y te buscaré siempre hasta que puedas regresar a casa con todos los que te amamos y te estamos esperando".