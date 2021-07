El último de los guardianes

A los 14 años de edad, Daniel López llegaba a pedir informes a la Arena Coliseo, en la que hoy, 48 años después, funge como maestro.

El Satánico es uno de los últimos guardianes de las glorias del recinto ubicado en Medrano 67, mismo que celebró su 62 aniversario y por el cual han desfilado las grandes figuras de la lucha libre.

En este ring, estuvieron, por mencionar a algunos, El Santo, Mil Máscaras, Blue Demon, El Solitario, Los Hermanos Dinamita, Atlantis, Solar, Emilio Charles, Shocker o más reciente Gran Metalik, hoy en la WWE.

No se podría entender la historia del recinto sin la presencia de Cuauhtémoc "El Diablo" Velasco (QEPD), quien forjó a los ídolos en su escuela, misma que sigue El Satánico.

"Mi mejor lucha aquí fue cuando expuse el Campeonato Mundial Medio de la NWA ante Atlantis. Fui a invitar a mi maestro, el "Diablo" Velasco, sin saber que estaba muy enfermo, también Atlantis fue y lo invitó. Nos dijo que vendría con la promesa de que la lucha sería 100 por ciento técnica, con puro llaveo y contrallaveo, nos dijo: ´quiero ver lo que aprendieron de mí´.

"Llegó el día y el profe entró en silla de ruedas, la gente lo ovacionó y pudo ver a sus alumnos como nosotros, Emilio Charles (QEPD) y El Dandy.

La lucha duró más de 40 minutos, no hubo ni un golpe, fue llaveo y contrallaveo. Total que gané, el profe pidió que lo subiéramos al ring y nos dice: ´chuladas, qué bonita lucha, ojalá siempre dignifiquen la lucha, mi nombre, mi escuela´.

"Ya en los vestidores me dice: ´¿cuántas veces te corrí del gimnasio?´, ufff, era yo cosa seria, le dije que como 3 ó 4, y me comentó que estaba orgulloso de mí porque ponía su nombre y el de su escuela en alto. Imagínate que me dijera eso, eso para mí es inolvidable", comentó El Satánico.

El rufián espera mantener el legado de su profesor y recuperar las glorias de la escuela tapatía de lucha libre.

"Yo quisiera que este recinto volviera a renacer, a hacer figuras, que vuelva a ser Guadalajara la que surta a la República Mexicana de buenos luchadores, quiero dejar muy fuerte el legado del "Diablo" Velasco", agregó.