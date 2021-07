Se confirmó que André-Pierre Gignac está lesionado y no jugará esta noche ante el Saprissa .

A pesar de que Gignac realizó el tenis-balón en el calentamiento del equipo con normalidad, el técnico Ricardo Ferretti reveló que el francés está lastimado.

Tigres y el jugador también dieron su parte en redes sociales. El club informó que Gignac tenía una distensión de ligamento en la rodilla derecha y Gignac publicó una nota en Twitter.

"Sé que no le va a gustar al señor entrenador que salga a declarar, pero ya me cansé de leer, escuchar cosas increíbles. Hace semanas que tengo doctor (sic) de rodilla. Actualmente no puedo jugar dos partidos por semana por una lesión.

"El 'Tuca' me está cuidando. Estoy trabajando físicamente para estar listo los fines de semana. ¿Me gustaría jugar la 'Conca'?: sí, ¿ganarla?: obvio. Confío en mis compañeros para lograr el pase a Cuartos de Final", es parte del escrito de Gignac.

A Ferretti también se le preguntó si su equipo estaba preparado para la doble competencia y así respondió el entrenador brasileño.

"Si en una doble competencia como la que tenemos no estamos preparados, yo no sé qué estamos haciendo, que cuidado tiene el jugador con su propia persona, su profesionalismo, si vemos que en Europa el jugador juega 60, 70 partidos, hay una dosificación, un entrenamiento y con este no debemos tener problema", señaló.