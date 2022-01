´El Truko´ se declara de Izquierda, Centro y Derecha... Perfila gobierno plural

Fue a las 11 horas en donde el aún aspirante a la precandidatura por el PAN se reunió en el salón Candilejas, en el que dio un mensaje ante más de 300 asistentes, representantes de partidos políticos, organizaciones y asociaciones civiles que integran "Todos por Tamaulipas", y quienes en recientemente llevaron a cabo una serie de eventos masivos en municipios de la entidad para impulsar al político panista rumbo a la candidatura común entre los partidos PRI, PAN y PRD.

"Vamos a esperar 48 horas para que la Comisión estudie si es procedente o no es procedente, que tengo la certeza absoluta de que va a ser procedente", dijo horas más tarde tras entregar su solicitud de registro ante la Comisión de Elecciones del CDE del PAN.

"Es un tiempo que hay que esperar y he cumplido en tiempo y forma para ser el posible candidato, hoy como precandidato", dijo. Según el convenio de coalición "Va por Tamaulipas", es Acción Nacional quien propone al candidato de la alianza en esta entidad.

"Hay que impulsar todo lo que tenga que ver con el tema de economía para generar empleo a través de la iniciativa privada... y puedo decir que también soy izquierdoso, también soy de Izquierda, soy de Derecha y soy de Centro", dijo.

"A final de cuentas cuando hay conocimiento nos damos cuenta de que hay una gran diversidad en la sociedad y hay que hacer un traje a la medida para cada segmento de la sociedad", opinó.

El precandidato se pronunció por fortalecer la Seguridad Pública para apuntalar la economía, y dijo confiar en que la militancia tanto del PRI como del PRD habrán de apoyar su campaña.

En el evento partidista le acompañó su esposa Mercedes Aranda González, así como sus hijos Martha y César; además estuvieron presentes dirigentes del comité estatal como Luis René "Cachorro" Cantú Galván y Mariela López Sosa, y Juan Joaquín Ramírez Martínez, presidente de la Comisión Organizadora Electoral del PAN en Tamaulipas.

En sus palabras

* "No estoy aquí empujado por la ambición ni impuesto por encuestas a modo; no me persiguen ni quitan el sueño fantasmas incómodos. Tampoco me agitan temores que perturben mi conciencia".

* "Acepto abanderar sus causas, hacerlas mías, defenderlas y luchar por ellas... Como buen tamaulipeco no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo".

* "Sé lo que quiero, sé a dónde voy y sé lo que me espera... estoy forjado en el esfuerzo y probado en la adversidad, la vida me ha preparado para servir".

* "No ascendí en la vida por la comodidad de las escaleras eléctricas de la vida fácil, tampoco lo hice usando el elevador de la recomendación familiar como visa para conseguir empleos y privilegios".

* "No, no soy de esa clase. No soy oportunista ni soy improvisado".