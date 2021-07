Charlyn Corral admitió que en este momento ve muy lejana la posibilidad de regresar a la Selección Nacional, pues desde que Mónica Vergara , directora técnica del Tricolor , tomó posesión, no se ha comunicado con ella.

"En este momento no veo muy cerca (la Selección), siendo realista, me encuentro regresando de mi lesión, estoy acoplándome a un nuevo equipo, a la Liga, soy consciente de que voy a poner todas las ganas para recuperarme lo antes posible, plenamente", explico.

La goleadora del Pachuca afirmó que en este momento el Tri no es su prioridad.

"Voy a poner todas las ganas para acoplarme, el estar jugando ya es un logro, solo quien pasa por una lesión como la mía sabe lo que representa volver a pisar el terreno de juego, voy paso a paso, poco a poco, la Selección en este momento no es prioridad, ya veremos que va diciendo mi cuerpo, los resultados y que ahí me den la oportunidad de regresar, que es lo más importante", mencionó.

- ¿Cómo es un relación con Mónica Vergara?

"Hasta el día de hoy no he tenido acercamiento con ella, antes de mi lesión tampoco, eso no es algo positivo, pero de mi parte solo enfocada en seguir trabajando".

"Ella sabe como soy, me conoce, en ese aspecto siempre hubo buena relación (cuando fueron compañeras), la respeto mucho, sé por lo que ha trabajado y lo que ha pasado. Yo no tengo queja y espero que ella tampoco".

Finalmente dijo que algún día espera ver la unión de jugadoras para tener un movimiento como el que se vivió en España para buscar un contrato colectivo.

"Si ya se hizo en otros países, debemos seguir esos ejemplos", sentenció.