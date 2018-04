El Tri no da mucha esperanza; "Kikín" Fonseca

Francisco Fonseca, ex seleccionado nacional, dijo que no ve a México en el quinto partido en el próximo Mundial de Rusia, porque no se cuenta con un funcionamiento eficaz.



El ex delantero señaló que por el cruce que le tocaría en los Octavos de Final, ahí es donde se va a complicar el pase del Tri, pues podría encontrarse a Brasil.



"Lo que he visto no me deja con mucha esperanza, no se trata de un milagro, sino de un funcionamiento eficaz y con equilibro que no veo hasta ahora", dijo.



Luego de presentarse como embajador de Glorias del Deporte, que a través de una clínica de futbol llevará a un niño en condiciones vulnerables al primer partido del Tri en la Copa del Mundo de Rusia, Fonseca lamentó que la Selección haya perdido valor.



"En mis tiempos cada vez que venía una convocatoria pues casi casi estabas mordiéndote las uñas para estar en la lista y si no jugabas en tu club y no estabas bien decías ya valió mauser porque no me van a llamar", detalló.



"Ahora son otros tiempos que si no juegas en tu equipo ya sabes que vas a ir a la Selección, eso le ha restado mucha competencia y calidad. Giovani dos Santos no pasa por buen momento y va a ir".



El "Kikín" incluso señaló que habrá jugadores como Rodolfo Pizarro que no van a ser llamados porque no entran en el gusto y el funcionamiento del técnico Juan Carlos Osorio.



"Ya nos acostumbramos a esta metodología, en la que se hacen muchos cambios y rotaciones, porque no hay de otra, el entrenador de la Selección así lo quiere hacer, y bueno adelante ojalá y funcione", abundó.