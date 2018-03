El Tri ya fue para el ´Tuca´

Monterrey, N.L.

Porque tiene un compromiso con Tigres y ya cerró su etapa en la Selección Nacional, Ricardo Ferretti se descartó como candidato para dirigir al Tricolor en caso de que Juan Carlos Osorio deje el cargo tras el Mundial de Rusia 2018.

El estratega de los felinos agradeció que Osorio lo haya mencionado como el ideal para suplirlo en caso de dejar el banquillo tras el Mundial, pero señaló que tiene un compromiso con el equipo universitario.

"Gracias, mucha gente me escoge y no de ahorita, pero gracias que Osorio me haya mencionado", dijo el brasileño.

"Pero todos saben que mi interés por dirigir a la Selección Nacional ya lo cumplí, ya estuve con Miguel Mejía Barón en el Mundial (Estados Unidos 1994), ya cumplí con la tarea que tenía con Decio en la copa que disputamos que nos llevó a Copa Confederaciones y con Tigres tengo tres años más de contrato y naturalmente lo que quiero es cumplir mi contrato con Tigres".

"No tengo ninguna intención de ser entrenador de la Selección Nacional".

Ferretti también descartó que los volantes Javier Aquino y Jürgen Damm, puedan reintegrarse a la Selección Nacional para el juego amistoso ante Croacia del 27 de marzo en Dallas.

"No hay (posibilidad que se reintegren)", señaló el estratega felino.