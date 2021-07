El ´Titán´ anuncia su retiro

"Para mí, esta es mi última temporada, todavía me quieren convencer, pero también hay que dedicarle la vida a mi familia, ojalá podamos cerrar con una medalla y un campeonato.

"Desde que México clasificó a Olímpicos, me dije que era una gran oportunidad para decir adiós, y me pregunté qué tenía que hacer para estar ahí, y era no dejar de trabajar, eso me motivó. Yo no quise ser seleccionado por mi trayectoria sino por trabajo. Para mí fue una entrega total a Mariachis, y el mostrar que merezco ser parte de la Selección, por toda la trayectoria que he tenido le doy gracias a mi familia, a la afición.

"A México lo traigo en mi corazón, mis tres temporadas en Mazatlán, y ahora con Mariachis son las que más he disfrutado. Vamos a Tokio, vamos a regresar con la medalla", dijo en conferencia de prensa el primera base, en un salón del Estadio Panamericano previo al partido de Mariachis contra Toros de Tijuana.