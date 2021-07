El ´Tigre´ que pudo ser Zorro

Aunque la figura de Guillermo Sepúlveda (Q.E.P.D.) está asociada con las Chivas, el "Tigre" pudo portar la playera del Atlas en el final de su carrera.

El histórico defensa del Rebaño, con el que conquistó 15 títulos oficiales, le dio color tanto al Clásico Nacional como al Tapatío.

Sepúlveda es recordado como un aguerrido central, quien anteponía los colores rojiblancos, incluso sobre su sufrimiento.

´CON ÉSTA TIENEN´

En la Final del Campeón de Campeones de 1964 entre Chivas y América en Ciudad Universitaria, el "Tigre" dejó su legado en el Clásico.

Luego de ser expulsado por un altercado con Alfonso Portugal, Sepúlveda se quitó la playera rojiblanca y la arrojó al césped frente a la banca azulcrema.

"Pasé por donde estaba la banca del América, se me ocurre pararme, quitarme la camisa, y les dije ´en la cancha no me necesitan porque ustedes con ésta tienen, ca...rtones´, y se las aventé. Y efectivamente, quedamos 2-0, y con esa tuvieron", afirmó.

ESTATE QUIETO

A lberto Guerra debutó en 1964 con unas Chivas llenas de gloria, con tanto Salvador Reyes como el "Tigre" como referentes.

"A él no le podías hacer una pared porque se olvidaba de la pelota y te descontaba, contagiaba su espíritu. Un día me llamó para sentarme a desayunar con él, y me empezó a decir que no me creyera mucho, me hizo unas observaciones, me regañó, como que observaba que mi actitud no era la correcta, que yo no era nadie ahí, que me pusiera las pilas, y si yo traía hambre ahí se me quitó", comentó el ex jugador y DT del Rebaño.

PUDO SER ZORRO

A Guillermo Sepúlveda se le revolvía el estómago de ver la playera del Atlas, pero estuvo cerca de portar la playera de los Zorros.

"Mi amigo Felipe Zetter (QEPD) una tarjeta para ir a ver al "Pistache" Torres, querían que jugara con el Atlas, a mí me daba vergüenza usar esa camisa. Ya fui al Paradero a verlo y dice ´una camisa para el ´Tigre´, me dieron la camisa, la agarré, se descuido el "Pistache", dejé la camisa ahí y pélale para mi casa. No consentía verla aquí en mis manos, ¿por qué?, yo no sé, pero así fue", recordó Sepúlveda para TUDN.

HASTA DE ´9´

En 1961, en un partido entre las Chivas y el Toluca, Sepúlveda sufrió un desgarre en el muslo durante el primer tiempo, por lo que al descanso no soportaba el dolor.

En esa época no había cambios, por lo que el técnico Javier de la Torre lo mandó de delantero.

Al 58´ un centro de Isidoro "Chololo" Díaz fue rematado de palomita por el "Tigre" para abrir el marcador, mismo que aumentó Salvador Reyes para el 2-0 al 81´.

Con el duelo definido, De la Torre ordenó al "Tigre" salir del campo y terminar el partido con 10 rojiblancos.