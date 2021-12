El técnico del Palace Vieira da positivo, el partido en los Spurs está en marcha

Palace no ha revelado la cantidad de jugadores que dieron positivo. La liga habrá considerado que Palace tenía suficientes jugadores para cumplir el encuentro en el norte de Londres.

Pero Palace no contará con el entrenador Patrick Vieira, quien ha comenzado a aislarse durante al menos una semana después de que el club dijera el domingo que dio positivo.

El juego en Tottenham es uno de los seis partidos de la Premier League en el programa del Boxing Day.

Se pospusieron tres partidos debido a infecciones por coronavirus en los equipos: Burnley vs. Everton, Liverpool vs. Leeds y Wolverhampton vs. Watford.

La Premier League ha cancelado 13 partidos debido a problemas de coronavirus en dos semanas, y los jugadores deben aislarse después de dar positivo o si no están vacunados y un contacto cercano de un caso de COVID-19.