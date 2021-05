El teatro está de vuelta

Para el elenco y equipo de Hoy No Me Puedo Levantar, sólo la fuerza del destino pudo traerlos de vuelta a los escenarios.

ENERGÍA DISTINTA

"Sí es una energía distinta, tanto del público como de nosotros. Ha sido un encuentro mágico, hay una cosa tremenda de química y de ganas. Hemos pasado un año muy complicado todos y la obra tiene todas estas emociones, va, viene, sube, baja, y siento que esa parte nos está nutriendo y dando más energía, ganas y motivación. Estamos a tope todos.

"Y cambiar el canal ya también ahorita es una necesidad. Tú ya sabes que te tienes que cuidar, que ser responsable, que cuidar a los demás, entonces es buscar espacios seguros, porque definitivamente tenemos que seguir adelante, no podemos renunciar a seguir luchando por nuestros sueños", expresó Yahir, al tiempo que en su camerino se arregla y vocaliza para salir a escena.

TODO CAMBIA

Si bien ahora su rutina ha cambiado y cada miembro de la puesta en escena con temas de Mecano debe llegar dos horas antes, pues las pruebas Covid forman ahora parte del vestuario y cada determinado tiempo una ola de humo sanitiza cada rincón de sus camerinos, la emoción y camaradería se mantuvieron intactas, ya que las ganas de querer levantarse a hacer lo que aman, en plena pandemia, sólo se han acrecentado.

"Estoy muy emocionada, muy conmovida y muy agradecida. Creo que esta pandemia nos ayudó mucho a valorar el oficio, no es que no lo valoráramos antes, pero a darle un sentido distinto a la importancia que tiene el teatro, no solamente porque nos divierte o nos ayuda a olvidar, sino también por el impacto que nos genera.

GRAN CONEXIÓN

"Estamos vueltos locos, hay una conexión tan fuerte entre todos, y también está con el público esta complicidad de que nos necesitábamos tanto y nos sentimos con ese compromiso con ellos, porque económicamente están gastando lo poco que tienen para venir al teatro. Todos estamos fregados en ese aspecto, pero esta es una inversión al alma y eso creo que también nos lo enseñó esta pandemia", destacó María León.

Así, da la impresión de que los esfuerzos de Alejandro Gou, Morris Gilbert, Claudio Carrera y Juan Torres, entre otros decididos productores que se han dado a la tarea de levantar el telón en tiempos apocalípticos, pareciera estar rindiendo frutos.

Es más, para Gou, empresario de Hoy..., su determinación lo ha llevado a ampliar la corta temporada de la obra por seis semanas más, dado el éxito que ha tenido, y, pensando en grande pese a las limitantes, a sus sueños ha sumado hacer mancuerna con Nacho Cano para realizar el filme de la obra y producirla nuevamente en México junto a él, además de estar alistando las grabaciones de su streaming.

SE GRABARÁ

"El streaming lo vamos a grabar con Cinépolis Klic a 14 cámaras, va a ser como cine. He preferido esperar porque lo quise hacer con toda la calidad del mundo. Lo vamos a grabar el 11, 12 y 13 de mayo, tres días para una obra que dura tres horas, porque el público merece verla de manera profesional. Lo vamos a sacar cuando acabe la temporada, porque si no, me daría un balazo en el pie, pero en la República Mexicana, en las ciudades a las que no voy a ir, lo vamos a sacar en cuanto lo grabemos.

"Y la otra noticia es que voy a hacer la película: me asocié con Nacho Cano para hacerla, será una coproducción España-México, con actores de ambos países, aunque aún no sabemos en qué plataforma, si Netflix o Amazon, apenas estamos fichando plataformas, pero es un superproyecto", agregó Gou, emocionado.