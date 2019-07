El teatro es su vida

Ciudad de México

"El teatro es mi pasión, vine a este mundo a tocar almas", dijo el actor en el marco de sus 55 años de carrera.

Fred Roldán presenta actualmente las obras "Alicia en el País de las Maravillas", "Pinocho", "El Marqués de Sade", "Y Llegaron las Brujas" y "Arcángeles". En total son 15 funciones las que ofrece de lunes a viernes. También ofrece un curso de verano para niños, adolescentes y adultos, todo ello en el Centro Cultural Roldán Sandoval.

"Nunca he cancelado una función. Hay que dar la cara y la doy, siempre. Hay gente que cancela, yo no. Hay veces que he salido muy enfermo pero salgo", comentó el actor, quien lleva 38 años representando a "Pinocho".

"Me han dicho que vea eso del Récord Guinness, pero es algo que no me inquieta mucho", dice Roldán, quien es actor, productor y director de sus propios montajes.

"Estoy muy bendecido. La verdad yo no espero a que suene el teléfono. Yo soy mi propio jefe", enfatiza el histrión.

"Lo que sí es que el teatro es una carrera de mucho estómago. Si te sientas y te esperas a que te llamen es muy complicado".