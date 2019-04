"Vi el video del torneo pasado y no me lo podía creer que hace un año había pasado lo mismo, coincidencias del futbol, pero orgulloso se ser partícipe de esos momentos". Abraham Vázquez, jugador del Atlético.

Hace exactamente un año con dos días, Abraham Vázquez marcaba en tiempo de compensación el gol que revivía al Atlético Reynosa y que a la postre fue clave para eliminar en los cuartos de final al Tuxtla FC.

Pues el "Talismán" lo volvió a hacer, su equipo estaba en la lona (2-0) contra la UACH y entró de cambio para marcar el doblete que tiene más vivo que nunca al conjunto reynosense, que este domingo definirá el pase a semifinales cerrando la eliminatoria en casa.

"Vi el video del torneo pasado y no me lo podía creer que hace un año había pasado lo mismo, coincidencias del futbol, pero orgulloso se ser partícipe de esos momentos, contento y feliz de que el trabajo que he hecho haya podido dar frutos para el equipo", expresó el delantero oriundo de Salamanca, Guanajuato.

Aunque tenía hambre de gol, reconoció que nunca pensó que su primer contacto con el balón terminaría en gol. Al minuto 68 entró al terreno de juego y luego de un par de segundos metió un martillazo de cabeza, luego al minuto 83 cruzó su disparo para definir el empate.

"La verdad que nunca me lo esperé tan pronto, si tenía muchas ganas de entrar y luchar, ayudar al equipo, pero jamás pensé que se daría en la primera pelota que tocara", dijo el camiseta número 14.

Abraham está contento por su actuación en el duelo de ida, pero sabe que si no se redondea la faena en la vuelta, de nada habrá valido su doblete.

"Estamos consientes de eso (de ganar en la vuelta), tenemos que salir con esa mentalidad y no confiarnos del rival, sabemos que es un equipo muy intenso, que pelea todo, nosotros tenemos que salir de la misma manera, a dejar todo en la cancha porque nos quedan 90 minutos en casa y hay que aprovecharlos", expresó el atacante.

El técnico Alejandro Pérez sabe que Vázquez le está dando mejores resultados como relevo y es muy posible que seguirá cumpliendo con esa labor.

"A los once que elija el profe tienen que hacer su mayor esfuerzo, a los que nos toca entrar pues hacerlo mucho mejor, eso siempre lo he dicho", agregó.

El "Talismán" anda encendido y espera que la afición también se enchufe en el duelo de vuelta.

"Agradecerles mucho a ellos que han estado apoyando todo el torneo, se vio incluso de visita contra Gavilanes, invitarlos a que nos apoyen, que sean un plus a nuestro favor para sacar la victoria", finalizó.