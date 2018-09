El talento no tiene edad... Niña escritora presentará su segundo libro

Si tú tienes un sueño, lo único que tienes que hacer es luchar por el hasta conseguirlo, no importa lo que la demás gente te diga, "estás muy chiquito para hacerlo", que no te importe, tú si quieres algo debes trabajar para conseguirlo . Gabriela Alejandra Gómez Fuentes, escritora desde los 11 años.

G

abriela Alejandra Gómez Fuentes es una adolescente muy talentosa, tiene 14 años y presentará su segundo libro llamado "Amor de adolescente II, el regreso de Jace", este próximo domingo 9 de septiembre, a partir de las 16:00 horas en la Casa del Arte que se encuentra ubicada en el Parque de las Liebres y el día 15 de septiembre lo presentará en la Biblioteca de San Juan, Texas a las 11:00 horas e invita a toda la comunidad riobravense y de las vecinas ciudades a ser parte de este evento.

Río Bravo, Tam.-

Gabriela Alejandra, desde temprana edad, se ha caracterizado por ser inquieta, tenaz y por esforzarse por lo que quiere. Es originaria de Tenancingo de Degollado, Estado de México, pero desde muy pequeña ha radicado en Río Bravo, ciudad a la que ama, es hija única de la reconocida Maestra en Ciencias de la Educación Gabriela Irene Gómez Fuentes.

Alejandra, como le llaman sus amigos, cursó sus 2 primeros años de educación primaria en el Colegio María Curie de la Ciudad de México y de tercero a sexto en la Escuela Primaria Lic. Luis Cabrera de esta ciudad.

Actualmente cursa el tercer grado de Secundaria en la Escuela Secundaria General número 2, José Vizcaíno Pérez de Río Bravo, Tamaulipas.

Gabriela Alejandra es muy sociable, le encanta hacer nuevos amigos, le agradan las bellas artes; la música, la pintura, la danza y la literatura, tiene una gran capacidad para comunicarse a través del lenguaje escrito, desde los 11 años empezó a escribir, y terminó por crear un libro llamado "Amor de adolescente I" y ahora está por presentar este su segundo libro "Amor de adolescente II, el regreso de Jace" al respecto Alejandra dice:

"Me gusta tocar el piano, la flauta, me gusta dibujar, cantar, pero sobretodo me gusta mucho escribir, desde muy niña lo hago, todo empezó cuando empecé a leer libros, y me dije, quiero escribir un libro y en una página llamada Wattpad publiqué lo que escribía, me di cuenta que tenía muchos lectores, se lo comenté a mi madre y ella me apoyó para que hiciera mi primer libro a los 11 años", dijo.

Siguió relatando: "Yo estaba muy emocionada al ver mi primer libro terminado, así que hicimos la presentación aquí en Río Bravo, no tuvo tanto éxito como el que yo hubiera deseado, pero si se vendió, gracias a Dios, a la gente que me pudo leer, le gustó mucho ese libro, quedaron fascinados con el final", explicó.

El primer libro relata la historia de una adolescente que vive con sus hermanos, los cuales son famosos, por tal motivo, no va a la escuela, pero tiene maestros que le dan clases en su misma casa, de pronto sus hermanos deciden que ya es tiempo de que conozca más gente, entonces la mandan a una escuela privada en donde conoce a su primer amor.

En el segundo libro la historia continúa, hay diferentes conflictos que provocan que la lectura se torne interesante, además de que vemos cómo cambia la psicología de algunos personajes, y la niña está a punto de pasar de adolescente a mujer.

Alejandra Gómez invita a todos los adolescentes y adultos en general a acompañarla en la presentación de su libro y deja un consejo para todos los jóvenes que como ella también les gustaría escribir uno:

"Si tú tienes un sueño, lo único que tienes que hacer es luchar por el hasta conseguirlo, no importa lo que la demás gente te diga, "estás muy chiquito para hacerlo", que no te importe, tú si quieres algo debes trabajar para conseguirlo", concluyó.

Es Alejandra Gómez un verdadero orgullo de Río Bravo, sus libros ya están a la venta en Amazon, pero si deseas adquirirlos también puedes buscar a Gabriela Alejandra en su cuenta de Facebook como Ale Gómez y ella te dirá como adquirirlos.