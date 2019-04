El Taco: Ancestral alimento propio de los mexicanos

Afanoso, el hombre con la cuchilla, el cuchillo o el hacha pequeña sobre la tabla: "tacatacataca" y desmenuza los pedazos de carne de bistec, o de puerco, o de fajita de res y con la misma hoja filosa acomoda la carne en medio de la tortilla hecha taco y con una rapidez de mago los acomoda en un cuadro de papel para en otro movimiento vertiginoso lanzar el plato sobre el estante y en medio de una lenta parsimonia un comensal degusta el platillo más tradicional en esta frontera: Los tacos.

"En el modo de agarrar el taco se conoce al ´pelao´", "tacostumbras", "taco que cierra no es taco" y "echarle crema a los tacos", son frases que reflejan la presencia de este ancestral alimento propio de los mexicanos.

De frontera a frontera, de montaña a costa, y de costa a costa el territorio nacional es marcado por una tortilla doblada con el relleno alimenticio que nutre y da vida a la vida e idiosincracia nacional.

Son los tacos los platillos que más se comen en Reynosa. "Taco que te quiero taco" o "de lengua me echo un taco" dícese de la persona que sólo basa su verdad en la palabra, sin base sin fundamento.

Pero el que sí tiene fundamento es el taco porque para comenzar la tortilla con la que se envuelve otro alimento o relleno tiene un alto valor nutritivo, que va desde minerales y proteínas.

Y si nos vamos al relleno este puede ser desde los democráticos frijoles y papa como los de "Don Yeyo" un personaje de la colonia Rodríguez que vende tacos de papa y frijoles.

Y qué tan importante es este alimento que hasta una calle está dedicada a ello: "La Calle del Taco", la calle Oaxaca que aunque ya luce medio desolada no ha perdido en noches y fines de semana su tradición, al grado tal que la presidencia municipal hace año con año un festival del taco y a comer tacos.

"Oiga, me da pa un taco"... una voz lastimera y una mano trémula pide así para su comida. No pide para una hamburguesa, un caldo, pide para un taco porque es lo que se come.

Sociológicamente, culinariamente o socialmente el taco es el alimento más democrático de esta ciudad. ¿Dónde no hay un puesto de tacos? ¿Qué colonia se salva de un puesto de tacos?.

Tacos de lo que quieras: bistecs, fajita, pollo, papa, frijoles, doraditos, suaves, enrollados o sencillamente doblados.

Tacos de pescado, de flor de calabaza, de chorizo con huevo, de huevo en salsa verde, de papa con huevo o solo de huevo.

Más recetas de tacos de chimichurri, de tripitas, de puerco con calabaza, de chicharrón de res o de puerco, al pastor tacos como de variedad de platillos como de cochinita pibil, deshebrada de res o de pollo. También tacos de barbacoa o de sesos o de lengua.

Lengua de taquito cuando el niño enrolla su órgano del habla, tacos doblados o enrollados con salsa o sin salsa, tacos verdes, tacos rojos.

Échate un "taco de ojo" cuando alguien observa a una persona del sexo opuesto muy bien parecido.

Más tacos de machacado, de camarones, de pescado o de jaiba o un taco relleno de saliva cuando no hay más.

Una herencia

Son un manjar, alguien dice que es la herencia de los dioses para con nuestros ancestros: los tacos.

Un estudio de la Universidad de las Américas determinó que los tacos al pastor son más sanos que algunas barras de fibra que contienen hasta 30 por ciento de grasas y que los de pastor tienen sólo un 11 por ciento.





Puesto TRADICIONAL de tacos.

Las de harina nunca faltan.