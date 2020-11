"El T-MEC sigue siendo la apuesta económica de México"

En medio de la controversia generada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al no reconocer la victoria electoral del demócrata Joe Biden, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que la política no afectará en el comercio entre ambos países, el cual el Gobierno ve como el antídoto a la crisis económica ocasionada por el coronavirus. "El Tratado de Libre Comercio era ya la apuesta central antes del covid y tiene que seguir siéndolo," dijo Arturo Herrera durante una conferencia organizada, de manera virtual, por la Americas Society-Council of the Americas (AS-COA). El secretario se dijo "convencido" de que "más allá de las coyunturas políticas", incluyendo la que hay actualmente en Estados Unidos así como el año electoral que le espera a México en 2021, las relaciones comerciales entre países atraerán inversión. "Hay una clara coordinación en el área de Norteamérica, entre Canadá, Estados Unidos y México. En un contexto de gran incertidumbre en el mundo, lograr que en este corredor haya certidumbre es lo que nosotros pensamos va a lograr atraer una parte importante de las inversiones a esta región".

Herrera adelantó, además, que en las próximas semanas el Gobierno de México hará un anuncio de nuevas inversiones por parte del sector privado, los cuales esperan incluyan proyectos en energía. Mientras tanto, el presidente mexicano sigue sin moverse de su planteamiento de evitar reconocer el triunfo de Biden. Preguntado por las consecuencias que pueda tener su actitud, este miércoles insistió: "No tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad; además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El Gobierno de México no es pelele de ningún Gobierno extranjero".

"La inversión más importante que se hace en el país es la inversión del sector privado, porque por cada peso que nosotros ponemos, el sector privado pone casi siete pesos", explicó Herrera. "La infraestructura era un tema central en el que queríamos apostar y que además complementa, claramente, la estrategia de una economía abierta que tiene como pilares tratados de libre comercio. Para aprovechar el tratado de libre comercio necesitamos infraestructura buena, porque si no la inversión se va, se queda en el norte del país, es decir, en la frontera", dijo refiriéndose a los altos costos de transporte que generan la falta de carreteras de calidad en el país.

El secretario de Hacienda estima que la economía mexicana caerá un 8% este año y se recuperará en un 4,6% en 2021. El miércoles, la calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que mantenía el grado de inversión de México, algo que Herrera aseguró es importante para atraer inversión. Además, sobre los avances de la farmacéutica Pfizer en los ensayos clínicos de su vacuna para la covid-19, el funcionario dijo que México ha sido "extraordinariamente productivo en la adquisición de potenciales vacunas". Una vez que tenga acceso a la misma, el país, aseguró, puede vacunar a 10 millones de habitantes por mes.

Cuestionado sobre la disyuntiva en que se han visto los países por proteger el empleo y proteger la salud de los habitantes, Herrera explico que debido al tamaño de la economía informal en México, el gobierno no tuvo manera de aplicar medidas de apoyo como las que se instrumentaron en otros países desarrollados.

"Nosotros tenemos una población informal de 57%, las medidas que se aplicaron en Alemania, en Suiza, no son aplicables", dijo el secretario. "Tenemos que irnos apoyando mucho más en el sentido de responsabilidad social, es decir, en el que todos tenemos que irnos asegurando de que de manera cuidadosa mantenemos la distancia. En el transporte público en Ciudad de México, todo el mundo está obligado a usar un tapabocas, a ser cuidadoso y en general a mí me parece que hasta ahora eso es algo que ha mostrado la población de México, porque si no nos explicaría cómo ha aumentado la actividad económica cuando al mismo tiempo han disminuido hasta ahora los contagios".