El sur de Reynosa, ¡A toda Makina!

Con la convicción de que Reynosa siga adelante con el cambio que inició hace año y medio, de nueva cuenta le dió su apoyo a Maki Ortiz para que en tres años más de gobierno remonte el rezago de 30 años de los pasados y malos gobiernos.

Acompañada por su suplente, Mirna Flores, así como por la candidata al Senado, María Elena Figueroa; el candidato a Diputado Federal por el IX Distrito, Ernesto Robinson Terán y el representante estatal de Ricardo Anaya, candidato a Presidente de México, Jesús Marí "Chuma" Moreno Ibarra, Maki Ortiz recorrió las calles de la colonia Pedro José Méndez y sostuvo un diálogo con sus amigos de la Arcoíris y Américo Villarreal.

En la Pedro J. Méndez, Maki Ortiz tuvo la oportunidad de saludar y platicar con vecinos, jóvenes, jefas de hogar, familias, comerciantes y profesionistas, quienes destacaron que se puede hablar de un antes y un después de Maki Ortiz.

La candidata a la Presidencia Municipal por la coalición Por Tamaulipas al Frente, Maki Ortiz, explicó que en un año y medio se avanzó lo de siete años juntos de los pasados gobiernos, que solo bastó hacer un gobierno de mucho trabajo, pero sobre trabajar con honestidad, honestidad y más honestidad.

Se tuvo que correr a más de 1,000 aviadores del Municipio, lo que representó 350 millones de pesos al año, 700 millones de pesos en dos años, recursos con los cuales se realizaron obras públicas y sociales para las familias de Reynosa es decir, que si los pasados gobiernos no hubiesen sido corruptos hoy esta progresista ciudad, cuyas familias no se rinden ante nada, fuera una región muy moderna, pero no fue así.

Desde que Maki Ortiz llegó a la Presidencia Municipal en 2016 se encontró con una Reynosa hecha garras, con un 70 por ciento de rezago en equipo para dar agua potable a las familias, más de 30 años sin atención al sistema de drenaje, baches, pésimo alumbrado, bajísimo apoyo a la educación, pésimas calles, por lo que se realizaron los planes de obra y educación más grandes en la historia de la ciudad, con más de 130 calles en año y medio, y pasar de los siete a los 63 millones de pesos en becas educativas, a las que se agregan las becas para titulación profesional.

Con sus amigos de la Arcoíris y Américo Villarreal, asimismo de la Satélite, Voluntad y Trabajo y la Juárez, también expresó lo anterior, agregando que los ciudadanos de estos amplios sectores recibieron a Maki Ortiz en una gran fiesta de confianza y esperanza de que Reynosa seguirá repuntando a los años de rezago en que fue estancada por los pasados gobiernos.

El triunfo campeaba en todos los rincones y en el evento el representante de Ricardo Anaya en Tamaulipas, Jesús María "Chuma" Moreno Ibarra, asimismo la candidata al Senado, María Elena Figueroa, coincidieron en que con apoyo como el visto en el sur de la ciudad, el éxito se siente y está asegurado.

Sin duda, agregó Chuma, con los triunfos de Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa, así como de Juanita Sánchez y Neto Robinson, candidatos al Senado y Diputaciones Federales por el II y IX Distritos, Maki Ortiz tendrá a los mejores aliados para que a Reynosa le vaya mejor, mucho mejor.