El súper Titán rompe redes

Con 24 goles Néstor Geovanny Hernández Medina conquistó su primer campeonato de goleo individual en la Liga Municipal Universitaria de Futbol.

El delantero de los Titanes de Reynosa, mejor conocido en las canchas como el "Junior", fue el máximo rompe redes de la categoría 2009.

A sus 10 años de edad es uno de los futbolistas más buscados por los diferentes equipos de la LIMUFUT, pues comenzó con el Barca, luego pasó a las Chivas, Mineros y finalmente en los Titanes, donde tiene la fortuna de ser dirigido por su papá.

Además del olfato goleador, el "Junior" es un futbolista gambetero que trata de hacer las jugadas como su ídolo Messi.

"A mi me gusta burlarme a uno o dos, luego pasarla, moverme y que me la vuelvan a dar, a mi me gusta mucho lo que hace Messi porque mete muchos goles pero también sabe jugar en equipo", comenta el "crack" surgido de "La Chicho" Mendoza.

De los 24 goles que hizo en el torneo, hay uno que le encantó, tanto por la jugada como por lo que significó.

"El que metí de media cancha en una semifinal contra Mineros, le pegué muy recio al balón y ganamos 1-0", recuerda con lujo de detalle.

Néstor trae el futbol en la sangre. Su familia es más futbolera de lo normal. No solo su papá se mantiene activo en las canchas, también su mamá juega y su hermanito ya le sigue los pasos.

"Yo juego desde los 3 años, mi mamá y mi papá me enseñaron a jugar", afirma.

Queda claro que el "Junior" va por buen camino y que tiene todo el apoyo de su gente para cumplir ese bonito sueño.

"Es mi sueño ser futbolista y jugar en el América, ser famoso y comprarle una casa a mi abuelita, a mi mamá y a mi papá", dice con mucha emoción el Titán Rompe Redes.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Néstor Geovanny Hernández Medina

Fecha de Nac: 15 de Julio 2009

Equipo: Titanes Reynosa

Posición: Delantero

Goles: 24

Jugador Favorito: Lionel Messi

Equipo Favorito: América