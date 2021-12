El sistema de salud de Afganistán al borde del colapso

Su situación es un síntoma de la crisis en el sistema de atención médica de Afganistán, que está al borde del colapso y solo puede funcionar con un salvavidas de las organizaciones de ayuda.

"Enfrentamos muchos problemas aquí", dijo el Dr. Ahmad Fatah Habibyar, gerente de logística de administración del hospital, citando tres meses de salarios impagos, escasez de equipos y medicamentos y falta de alimentos.

Algunos miembros del personal se encuentran en tales dificultades financieras que están vendiendo sus muebles domésticos para llegar a fin de mes, dijo.

"El oxígeno es un gran problema para nosotros porque no podemos hacer funcionar los generadores", dijo, y señaló que la planta de producción del hospital no ha funcionado durante meses "porque no podemos pagar el diésel". En cambio, los cilindros de oxígeno para pacientes con COVID-19 se compran a un proveedor local.

Y los médicos se están preparando para más infecciones que temen que sean inevitables con la variante omicron.

Sin ayuda externa, "no estamos preparados para omicron. Habrá un desastre aquí ", dijo la Dra. Shereen Agha, jefa de la unidad de cuidados intensivos del hospital de 38 años. Al hospital le faltaron incluso suministros básicos como guantes de examen, dijo, y sus dos ambulancias permanecieron inactivas por falta de combustible.

El gobierno anterior había contratado a un grupo de ayuda con sede en los Países Bajos, HealthNet TPO, para administrar el hospital. Pero el contrato expiró en noviembre y fue financiado con un fondo administrado por el Banco Mundial, que como la mayoría de la comunidad internacional ha congelado los pagos al nuevo gobierno talibán.

El gerente del programa HealthNet TPO, Willem Reussing, dijo que la organización está en negociaciones para asegurar la financiación, "pero la comunidad de donantes es muy reacia a continuar con el apoyo y tiene condiciones estrictas". La Organización Mundial de la Salud y UNICEF solo estaban logrando mantener servicios mínimos y no cubrieron la respuesta al coronavirus, agregó.

"El sistema de atención médica ... está realmente al borde del colapso", dijo Reussing. "El Hospital Afganistán-Japón es un ejemplo terrible, en el que casi rogamos a los donantes que intervengan y salven vidas".

Cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto en medio de una retirada caótica de las tropas estadounidenses y de la OTAN, la comunidad internacional retiró todos los fondos y congeló miles de millones de dólares de los activos de Afganistán en el exterior. Para un país que depende en gran medida de la ayuda exterior, las consecuencias han sido devastadoras.

La economía ya estaba profundamente perturbada bajo el gobierno anterior, y los empleados estatales a menudo no recibían pago. El año pasado, casi la mitad de la población vivía en la pobreza, y la situación empeoró con la pandemia y una sequía que ha hecho subir los precios de los alimentos.

El gobierno talibán quiere que la comunidad internacional alivie las sanciones y libere los activos de Afganistán en el extranjero para poder pagar a los funcionarios públicos, incluidos médicos y maestros.

Las Naciones Unidas han hecho sonar la alarma sobre una crisis de hambre, con el 22% de los 38 millones de habitantes de Afganistán cerca de la hambruna y otro 36% enfrentando una inseguridad alimentaria aguda.

"Vemos que el colapso económico es exponencial", dijo el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, en una entrevista la semana pasada con The Associated Press . "Se está volviendo cada vez más terrible cada semana".

En ningún lugar es más evidente que en la sala de desnutrición del Hospital Infantil Indira Gandhi, donde las madres ansiosas se sientan junto a niños demacrados.

Mohammad, de dos años, con las mejillas hundidas y el cabello ralo, bebió un sorbo de leche nutritiva con su madre, Parwana, a su lado. Desde la provincia central de Wardak, había estado durmiendo en el hospital durante seis noches.

"Ni siquiera tengo dinero para cambiarle los pañales", dijo el joven de 20 años. Su esposo, un sastre, perdió ambas piernas en una bomba al borde de la carretera hace varios años y tiene problemas para sentarse. Es difícil conseguir trabajo y Parwana dijo que su padre y sus hermanos están ayudando a sobrevivir a la familia de tres.

En la cama de al lado, Talwasa, de un año y medio, yacía cubierta con mantas. Solo sus ojos se movieron detrás de los párpados entreabiertos.

"Estamos en una situación muy mala", dijo su madre, Noor Bibi, que tiene otros seis hijos. Su esposo no puede encontrar trabajo, dijo, y "solo comemos pan seco y no podemos encontrar comida durante semanas y semanas".

El viceministro de Salud, Dr. Abdul Bari Omar, dijo la semana pasada que Afganistán tenía 3,5 millones de niños desnutridos, aunque señaló que los datos eran del gobierno anterior.

"No sucedió en los últimos cuatro meses. La desnutrición fue heredada del sistema anterior, pero estamos tratando de encontrar una solución a este problema ", dijo, y agregó que la administración anterior tampoco logró resolver la escasez de equipos médicos.

El subdirector del hospital de niños, Mohammad Latif Baher, dijo que la instalación había visto 3.000 casos de desnutrición en los últimos cuatro meses. De ellos, 250 fueron hospitalizados y el resto fue tratado en casa.

Los trabajadores hospitalarios también están luchando contra la escasez y no se les ha pagado durante meses.

"Somos leales a nuestra patria y nuestra profesión. Es por eso que todavía continuamos con nuestro trabajo y brindamos servicios a nuestros pacientes ", dijo Baher, y señaló que se han quedado sin salario durante cinco meses. Dijo que el hospital también se está quedando sin suministros de medicamentos, incluidos complementos alimenticios especiales para la desnutrición, así como antibióticos, analgésicos y anestésicos. Algunos suministros habían llegado de agencias de ayuda, agregó, pero se necesitaban más.

La situación fue similar en el Hospital Nacional Wazir Mohammed Akhbar Khan, donde los suministros se estaban agotando. Como ocurre con la mayoría de los otros hospitales estatales, sus pacientes deben comprar sus propios medicamentos, y el personal solo busca suministros de emergencia para aquellos que realmente no pueden pagarlos.

A veces, los médicos se ven obligados a administrar dosis más pequeñas de medicamentos porque simplemente no tienen suficientes, dijo Ghulam Nabi Pahlawi, enfermera jefe del departamento de emergencias.

Pero es en el hospital COVID-19 de Kabul donde la situación parece más grave. El farmacéutico Bilal Ahmad dijo que se habían agotado más de 36 medicamentos esenciales y muchos otros habían expirado. En tres meses, dijo, se acabarán otros 55 medicamentos.

"Los requisitos, no podemos cumplirlos", dijo Ahmad.