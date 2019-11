El Sir lo ayudó en su peor época

El cantante Robbie Williams reveló que Elton John lo obligó a entrar a un programa de rehabilitación para lidiar con sus problemas de alcoholismo.

El intérprete de Rock DJ por años luchó con su adicción al alcohol, asunto del que habló en el programa de Jonathan Ross, y dijo que Elton lo ayudó a cambiar su vida.

Realmente trató de ayudar. En los primeros días, cuando estaba sobrio por primera vez, hubo una semana en la que tuve que ir a rehabilitación y tuve dos grabaciones para mi primer álbum, una de ellas era Angels y la otra Let me entertain you", relató.

Williams señaló que después de las grabaciones asistía a sus sesiones de rehabilitación.

JOHN LO PREPARA TODO

En una ocasión Elton John lo invitó a su casa en Windsor para escuchar el trabajo que había hecho hasta ese momento.

Robbie Williams llegó a la casa del cantante de Goodbye yellow brick road un poco borracho y con la ropa manchada de comida y vino tinto, por lo que John le dijo que tenía que ir a rehabilitación en ese instante.

Después, Elton lo hospedó en su casa por una noche y arregló todo para que comenzara con su proceso de recuperación.

Elton es el hombre más amoroso y generoso que puedas imaginar. Ha ayudado a tanta gente a lo largo de los años", señaló.

QUIERE PELEA

En otro momento del "show" de Jonathan Ross, el artista aseguró que se contactó con el promotor de boxeo Eddie Hearn para que organizara un combate contra Liam Gallagher, con quien mantiene una rivalidad luego de haberle ganado el Premio a Mejor Video de los Brit Awards de 2000.

Si hay alguien a quien quiera golpear es a Liam Gallagher. Me encantaría, pero quiero que sea una pelea profesional. Tiene que haber pitos y campanas si sucede. Sí, Liam y yo seríamos algo maravilloso".