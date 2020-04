El Sevilla presenta un ERTE

El Sevilla ha dado a conocer la presentación de un ERTE ante la autoridad laboral andaluza. La medida se venía estudiando en los últimos días, cuando se han multiplicado los contactos con los trabajadores del club, incluidos los miembros de la primera plantilla, para hacerles ver la necesidad de tomar esta medida. El club ha llegado a un acuerdo con el cuerpo técnico y los jugadores sobre la reducción de su salario. Según anuncia el Sevilla, esta medida es necesaria para afrontar uno de los momentos más complicados en sus 130 años de historia, "una situación nunca antes vivida que requiere del esfuerzo, sacrificio y compromiso de todos los miembros de la institución".

Este expediente de regulación de empleo se presenta por causa de fuerza mayor y mientras dure el periodo decretado por el estado de alarma. El ERTE afectará a 254 de trabajadores de la estructura deportiva del club y a 106 de la no deportiva de la entidad. El Sevilla explica también que la medida solicita la reducción de la jornada laboral de una parte de la plantilla de los trabajadores. Eso sí, se suspenden los contratos vinculados a actividades que no se pueden desarrollar, ni siquiera parcialmente, por las medidas y restricciones decretadas por el Gobierno cuando decretó el estado de alarma. El Sevilla ha destacado que los trabajadores que pueden desarrollar su trabajo en la modalidad de teletrabajo no se ven afectados por este ERTE.

La reducción de jornada será de un 70% en la actividad de los equipos profesionales, también del plantel femenino y de los equipos y cuerpos técnicos de los escalafones inferiores. Al mismo tiempo, el Sevilla ha llegado a un principio de acuerdo con el cuerpo técnico y los jugadores de la primera plantilla, por lo que estos verán reducidos sus salarios. No obstante, el club no ha dado a conocer la cuantía de la reducción salarial, que tiene todavía que cerrarse. También se anuncia en el comunicado que los miembros del consejo de administración y los principales ejecutivos reducirán de manera voluntaria sus emolumentos.

El Sevilla, según los datos oficiales de los clubes recogidos por el analista económico Roberto Bayón, es uno de los seis equipos de LaLiga con una deuda negativa. En concreto, dispone de 23,62 millones de euros en caja. La excepcional situación que se está viviendo por la crisis del coronavirus le ha obligado, no obstante, a la presentación de este ERTE.