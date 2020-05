El séptimo arte...

Ciudad de México.

SUEÑO DE FUGA

Ellis Redding (Morgan Freeman) se hace amigo de Andy Dufresne (Tim Robbins), importante banquero acusado de matar a su esposa y su amante. Ambos conviven durante 19 años en la prisión, mientras Andy pelea por su inocencia y ayuda económicamente a custodios y el director del penal con sus conocimientos financieros. La corrupción del personal del penal saldrá a relucir durante la trama. Disponible en: HBO GO

LOS TRES CABALLEROS

The Three Caballeros" ("Los tres caballeros"): Existen tesoros olvidados de Disney, incluida esta joya psicodélica de 1944 disponible en Disney Plus. En su cumpleaños, Donald Duck recibe un paquete de sus amigos desde Centro y Suramérica. Adentro hay carretes de películas con cuentos individuales y diarios de viaje en los que Donald también se sumerge. Es una hermosa celebración exótica de América Latina con algunos momentos fabulosos y surrealistas que combinan animación y realidad. La cinta fue producida en tiempos de guerra como parte de la política "Good Neighbor" (Buen Vecino) para unir a las Américas y mantener a raya cualquier apelación de los poderes del Eje. En resumidas cuentas, "The Three Caballeros" no es la típica película de Disney.

PIRATAS UNA

LOCA AVENTURA

Pirates! Band of Misfits" ("¡Piratas! Una loca aventura"): Aardman Animations tiene décadas produciendo maravillas, desde "Wallace and Gromit" ("Wallace y Gromit") hasta "Shaun the Sheep" ("Shaun el Cordero"). "Pirates! Band of Misfits" (2012) pasó casi desapercibida en el cine y no desató una franquicia, pero el encanto de Aardman también está ahí en alta mar. Disponible en Hulu.

BOY

Boy": Taika Watiti trabaja con niños mejor que cualquier otro cineasta. Mucho antes de su nominada al Oscar "Jojo Rabbit", Waititi estaba haciendo películas cómicas y emotivas sobre la niñez, incluyendo su cortometraje nominado "Two Cars, One Night" ("Dos autos, una noche"), y este largometraje semiautobográfico inspirado en ese corto. James Rolleston actúa como un niño maorí de 11 años que es fanático de Michael Jackson y cuyo padre, un exconvicto lento interpretado por Waititi, regresa a casa. Disponible gratis en el servicio de streaming Kanopy.