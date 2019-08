El Senado propondrá reformas contra violencia sexual infantil

CIUDAD DE MÉXICO.

El Senado irá en septiembre por una serie de reformas relacionadas con la violencia sexual infantil, ante el incremento de este delito en México.

Al inaugurar el Foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente, la presidenta de la comisión de la Niñez, Josefina Vázquez Mota (PAN), dijo que en el hogar suceden 6 de cada 10 crímenes de violencia sexual, y 4 de cada 10 a menores de 15 años.

Agregó que de acuerdo con un estudio de la asociación no gubernamental Guardianes, 1 de cada 10 encuestados señalaron conocer casos de violencia en la familia, mientras que Adivac estima que cerca de cinco millones de niñas y niños son violentados por día, que sólo se denuncian uno de cada seis delitos y se imparte justicia en menos de 2%.

"UNICEF advierte que tan solo el 1% de los recursos para la infancia se destinan para prevenir y proteger de la explotación sexual a niños y niñas, por eso estoy segura que los legisladores vamos a buscar que en México haya un presupuesto más allá del 1%, para así atacar un crimen tan grande que padecen millones de niños, pues en el 2015, más de 300 menores de edad requirieron hospitalización por violencia sexual", expresó Vázquez Mota.

Dijo que el reto en México es que haya cifras de este delito, pues cada estado tiene regulado la violencia sexual infantil de distinta forma, lo que vuelve complejo la información y el conocimiento real de la incidencia, razón por la cual México genera el 60% de la pornografía infantil mundial, de acuerdo con la ONU, con lo que demuestra que la probabilidad de que una niña sea hospitalizada por violencia sexual es siete veces mayor que la de un niño, sin demerito que dependiendo del género, es grave.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), sostuvo que se hará una revisión a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para atacar todas las formas de violencia que viven.

"Tenemos que revisar el registro público nacional de raptores y atacantes sexuales, los antecedentes de ellos, la violencia sexual infantil e incluso el sistema de prevención o el sistema penitenciario, medios de comunicación y la violencia sexual infantil, y la educación como herramienta de prevención. Queremos estudiar no sólo esta ley, sino también todas las relacionadas con la difusión", externó.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que en este tema se deben investigar los nexos económicos que hay detrás de la violencia sexual infantil con la delincuencia organizada, "si bien muchos de los delitos que se comenten con los menores son en sus casas, también en otros, está detrás la delincuencia organizada".

Tal es el caso de la pornografía y la trata de personas, sobre todo en los estados más pobres de México, como Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, donde la tipología tiene que ver con la sustracción para cometer el delito de la prostitución.

Ismael Eslva, primer visitador general de la CNDH, señaló que la violencia sexual en menores es permanente e irreparables, por las secuelas que deja, por lo que hay mucho por hacer.

"No existe justificación para no hacer una denuncia sobre este delito, se tiene que penalizar cuando alguien abusa de su víctima pero para evitar la cárcel se casa con ella, u otros delitos que son considerados buenas costumbres, por lo anterior es no se avisora la violencia contra los niños, niñas y adolescentes", asentó.