El Salvador se acerca a normalidad

San Salvador.

Tras una estricta paralización de actividades por la pandemia por el nuevo coronavirus, El Salvador se encaminaba a la normalidad el martes, en el segundo día de la apertura económica. Hasta el momento los estudiantes no han vuelto a las escuelas y el aeropuerto internacional sigue cerrado.

Las principales plazas del centro histórico de la capital lucían casi abarrotadas y los centros comerciales se comenzaron a llenar, aunque los establecimientos debían cumplir protocolos de bioseguridad.

"Ya extrañaba pasar por la plaza, sentarme un ratito para conversar con algunos amigos", dijo a la AP Sebastián Martínez, un hombre 65 años que antes de que se declara la cuarentena por el coronavirus no visitaba frecuentemente la plaza.

"Yo no salía, pero dicen que ya está bajando esto del virus, así que me di una escapadita", dijo el hombre que se protegía con una mascarilla mientras en el redondel de un frondoso árbol había decenas de pajaritos que buscan alimentos en el piso.

"No podíamos seguir encerrados. Si no trabajamos, no comemos", sostuvo Pedro Cabezas, un vendedor informal que se gana la vida trabajando en la zona del centro histórico. "Yo ando de arriba para abajo, rebuscándome", agregó el hombre mientras se acomodaba su mascarilla de tela.

Los centros comerciales abrieron sus puertas con todas las medidas sanitarias después de cinco meses de permanecer cerradas.

"Todos está tranquilos, la gente anda con mascarillas y al entrar le dan alcohol gel a la gente. Yo tengo cuidado, pero me siento bien", dijo Estela Segovia al visitar uno de los centros comerciales de la capital.