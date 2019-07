El rival más fuerte a vencer soy yo misma Zetter

Lima, Perú.-

La bolichista mexicana Miram Zetter, quien obtuvo el primer lugar en el boliche femenil individual al sumar un total de 2 mil 750 puntos en las 12 series lanzadas se mostró muy confiada, aunque se siente consciente que el rival más fuerte a vencer es ella misma.

"Tal vez va a costar un poco más de trabajo, pero me gusta ese tipo de competencias uno a uno, se siente genial. Voy a seguir jugando como vengo jugando, a mí no me van importar los tiros de las demás, el rival más fuerte a vencer soy yo misma", aseguró la bolichista.

Zetter se dijo contenta y confiada, pero a la vez consciente de que no ha conseguido nada todavía y que para logar su objetivo, no debe de darse por vencida.

"Me siento muy entusiasmada, muy confiada en lo que estoy haciendo. Muy satisfecha, pero falta el día final, no me voy a dar por vencida. Voy a seguir haciendo lo que hice estos cuatros días de competencia. Y si puedo hacer más, lo haré", dijo la mexicana.

Zetter asegura que la forma en que ella se prepara es un poco diferente a las demás competidoras.

"Iliana y yo somos de estados diferentes. Es difícil estar juntas entrenando. Se lleva todo un proceso entrenando de varios años. Yo me manejo sola, no tengo entrenadora, yo pongo mis tiempos, trabajo, estudio... El ritmo de mis entrenamientos es mucho menor que el de las competidoras, pero, por lo mismo, cuando entreno me esfuerzo el doble. Me motiva ver los resultados gracias a mis entrenamientos", afirma la mexicana.

Afirma que, a tres días de iniciado los juegos, el que México esté n la parte alta del medallero la llena de orgullo.

"Es increíble todo lo que está sucediendo. Siento que es por nosotros mismos. Tenemos las ganas de hacer historia y lo vamos haciendo poco a poco", afirmó, al tiempo de dedicar su participación a su abuelo, quien fue el primero que empezó con esta tradición del boliche.

"Sin mi familia no estaría jugando boliche. Este momento va para todos ellos, pero en especial a mi abuelo", finalizó Zetter.