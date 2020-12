El reynosense Ancer busca ser el mejor

Carlos Ortiz y Abraham Ancer librarán un mano a mano para definir quien será la mejor actuación mexicana en el Mayakoba Golf Classic.

La tercera ronda apretó el tablero de cara al último día de actividades en el campo El Camaleón, lo que se reflejó también en lo dos representantes que aún están en competencia.

Los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer no aflojaron y se colocaron dentro de los mejores 15 jugadores del certamen caribeño, con tarjetas de -10 y -9, respectivamente.

"Le pegué muy bien a la bola y me voy contento. Sé que este campo se me acomoda y seré agresivo para la última ronda, no debe ser difícil", mencionó el tapatío, quien el año pasado quedó en segundo lugar.

"No me puedo quejar del día, pero mañana [domingo] hay que hacer birdies, aunque los líderes estén a seis golpes", añadió el tamaulipeco, tras un sábado libre de bogeys y seis pájaros.

Ortiz se regazó unas posiciones y finalizó en el puesto 11, mientras Ancer tuvo un día redondo y se ubicó 15, a sólo un golpe de distancia del tapatío.

Carlos tiene una tarjeta total de 203 golpes (-10) en tanto Ancer está a solo una casilla de dos racha con 204 impactos (-9).

"Tuve un arranque que no fue el ideal, pero logré recuperarme en mis Segundos 9 hoyos, lo cual me ayudó mucho. Mañana quedan 18 hoyos y creo que aún se puede recuperar terreno, va a ser un lindo cierre peleando con Abraham", explicó Ortiz al finalizar su ronda.

VENTAJA MÍNIMA

El argentino Emiliano Grillo se quedó con la ventaja, aunque mínima, para la última ronda del Mayakoba Classic.

Con una tarjeta de 197 impactos (16 bajo par), el albiceleste se ubicó en el liderato dentro de El Camaleón, con muchísima presión en el tablero. Desde el estadounidense Tom Hoge (-15), el noruego Viktor Hovland (-14) y otro par de norteamericanos, Adam Long y Justin Thomas (-13 y -12), quienes presionarán durante los últimos 18 hoyos.

La figura del día fue Thomas, el mejor jugador en El Camaleón, según el ranking mundial; el estadounidense impactó 62 veces su bola –uno más del récord–, al acecho de Grillo y compañía. Fue un sábado de nueve birdies y libre de errores claros sobre el green.