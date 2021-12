El reto en Qatar es ver 3 partidos al día

La sede más retirada es Al Bayt, pero basta con llegar a la última estación de la línea roja del Metro (Lusail), de donde parten autobuses directos al estadio. Así se vivió, de hecho, durante la Copa Árabe, para la cual también se extendió el horario de cierre del Metro hasta las 3:00 am. Justamente por la cercanía de los estadios, Qatar ha promovido el Mundial como el primero en el que el aficionado podrá asistir a tres partidos en un solo día. Alonso Zepeda, mexicano originario de Jalisco y residente en Doha, lo puso a prueba en Semifinales de la Copa Árabe. El miércoles asistió al encuentro entre Túnez y Egipto en el estadio 974 y luego fue al juego entre Qatar y Argelia en el Abdullah bin Khalifa.

"El transporte público es muy eficiente. Desde la primera a la última estación que es esa donde está ese estadio (el 974) se hacen aproximadamente 20 minutos", destacó. "Pienso que sí lo está haciendo bien Qatar. El primer partido fue a las 6 de la tarde, y el otro lo hicieron a las 10 para que así pudieras ir a los dos, porque las distancias son relativamente cortas". Del centro de Doha al estadio Education City, el traslado también es directo en una sola línea de Metro. El recorrido es de no más de 25 minutos. Además de Al Bayt, solo otro estadio no tiene una estación de Metro cercana y requiere del transporte en autobús: el Al Janoub, ubicado en la ciudad de Al Wakrah. El reto, sin embargo, será cuando más de un millón de aficionados se den cita en el país de apenas 2.8 millones de habitantes para el Mundial.

Pepe Correa, otro mexicano residente en Qatar, tiene sus dudas. "Me preocupa, porque el estadio más alejado (Al Bayt) son como 50 kilómetros de Doha, y el traslado en auto es muy caótico", advirtió. "Hasta allá no hay Metro, tienes que tomar el Metro luego agarrar un autobús para el estadio, mínimo son dos horas de ida, más dos horas del partido, ponle que, si bien te va, una hora y media de regreso. Ahí se te va la mitad del día, así que no creo que sea posible eso de echarse tres partidos". Y aunque al resto de los estadios sí se puede acceder vía Metro, la cantidad de aficionados podría poner a este nuevo sistema de transporte bajo presión. "El Metro está muy bonito y muy lujoso, pero no creo que se dé abasto suficiente para transportar a todas las personas", advirtió.