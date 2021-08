El reto, autosuficientes

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó este domingo una visita de supervisión en la Refinería Francisco I. Madero, en la que exhortó a los trabajadores a seguir laborando por la planta productiva a fin de no depender del extranjero para el abasto de combustible.

En una jornada de trabajo restringida a los medios de comunicación, el mandatario arribó al complejo a las 9:10 horas a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban color negro y se introdujo al centro refinador.

"El petróleo no es del Estado, mucho menos del gobierno, el petróleo es del pueblo, el petróleo es de la nación", y aseguró que se enfocará en el rescate de Pemex, mencionó el mandatario a través de Twitter.

Y añadió en su mensaje en la red social:

"Hoy visitamos la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, y evaluamos resultados de su modernización. Me acompañaron la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director general de Pemex, Octavio Romero".

NO A TERCEROS

En el interior de la refinería y sin acceso a personal externo, López Obrador señaló que no habrá contrataciones a través de terceros para la rehabilitación de las refinerías a fin de que los empleados mantengan sus fuentes de empleo.

En un video filtrado desde el interior del complejo, señaló que la planta productiva espera en el futuro no depender de la adquisición de los derivados del crudo.

"Va a requerir de modernizar las plantas que tenemos, mantenerlas, invertir y que se garantice el trabajo que es lo que tenemos que hacer con ustedes, con los técnicos, ya no tanto con las empresas, sino más por administración, que directamente se contrate ya sea trabajador de base o transitorio, pero que haya trabajo aquí éste es el propósito", señaló en el interior a los empleados.

Dijo que la intención de Pemex y del gobierno federal, es ser autosuficiente y no depender de otras empresas para el abasto.

"No vamos a dejar de apoyar para que logremos la autosuficiencia, que ya no compremos la gasolina, no vamos a estar vendiendo crudo y comprando gasolina, vamos a procesar toda la materia prima", expuso.

Remarcó López Obrador que la rehabilitación de las refinerías está en proceso, además de la construcción de una nueva en Paraíso, Tabasco, denominada Dos Bocas.

De la planta de procesamiento de crudo, salió aproximadamente a las 10:30 horas y se dirigió al Aeropuerto Internacional de Tampico, en donde ingresó por el área privada para tomar un avión comercial a las 11:28 horas que lo llevaría a la Ciudad de México.

Esta es la segunda ocasión que López Obrador visita la refinería Francisco I. Madero, con la finalidad de supervisar los trabajos que se llevan a cabo en la planta.

Su primera visita al complejo industrial fue el 31 de marzo del 2019, en aquella ocasión estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como los titulares de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

Produce gasolina, diésel y turbosina

-La Refinería "Francisco I. Madero" es una refinería de petróleo ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas fue fundada en 1914 por la empresa El Águila", actualmente es propiedad y está operada por Petróleos Mexicanos.

-Ocupa un área de 544 hectáreas, 22 plantas de proceso, sistemas de tanques de almacenamiento, terminal marítima, servicios principales y auxiliares, laboratorios y áreas administrativas.

-Produce gasolina, diésel y turbosina, y durante el tercer trimestre del 2020 fue la principal productora de gasolinas en el país, por encima de sus similares de Tula, Cadereyta, Salina Cruz, Salamanca y Minatitlán.

-Durante ese trimestre la refinería de Madero mantuvo una producción mayor a los 2 mil barriles diarios de destilados (gasolina, diésel y turbosina).

El mandatario federal estuvo acompañado por el director general de Pemex, Octavio Romero, la secretaria de Energía, Rocío Nahle y otros funcionarios.