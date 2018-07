El reloj, un adorno más

viviana.cervantes@elmanana.com

El reloj portátil, maquinaria que hace un par de años era indispensable en jóvenes y adultos ahora es poco común, debido a que la función de dar la hora es remplazada por los celulares y aparatos electrónicos que también se usan como despertadores.

"Es mejor el celular porque tiene la opción de hasta decirte que día es, con la pantalla bloqueada, hasta en algunos modelos puede decirte la temperatura y el pronóstico, además es divertido" explico Mariel una adolescente de 16 años".

Su opinión es compartida por Valentín Rodríguez un hombre de 45 años que utiliza el reloj como adorno "No trae ni batería, este me lo pongo porque me lo regaló mi esposa de cumpleaños pero siendo sinceros no se necesita uno porque las alarmas, la hora y todo lo veo en mi teléfono".

La falta de interés en traer las manecillas del reloj se intensificó cuando los teléfonos inteligentes se popularizaron así lo cree Guadalupe Hernández, una mujer de 58 años "Realmente es el efecto del consumismo que a todo mundo nos atrae y como resultado de tanta publicidad es algo que más que afectar a los jóvenes es parte ya de un proceso del tiempo, normal".