El Real Madrid no descarta vender a Sergio Ramos

El defensa y capitán del Real Madrid habría pedido a su directiva la oportunidad de salir para ir a jugar a China.



De acuerdo con una publicación de Mundo Deportivo, la directiva del Madrid estaría dispuesta a negociarlo si llega una oferta de al menos 100 millones de euros, algo que de momento no ha llegado.



Lo que es un hecho, es que gratis no iría a ningún lado.



Por lo pronto el jugador y la dirigencia del Real no quieren atrasar este punto y es probable, según la publicación, que se reúnan pronto para ver detalles.