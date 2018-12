El Real Madrid es el gran favorito

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.

Zoran Mamic, técnico croata del Al Ain, señaló como clave el cansancio que acumulan sus jugadores tras alcanzar la Final del Mundial de Clubes teniendo que disputar más partidos que su rival, el Real Madrid, y con dos prórrogas; y ve como "gran favorito" al conjunto español.



"Nos enfrentamos al equipo más grande pero no están en un gran momento de forma. Son un Mercedes y nosotros un Smart que a veces puede ganar. Nos hemos merecido estar en la final. Estamos más cansados porque hemos tenido que jugar dos prórrogas pero saldremos con muchas ganas de ponérselo difícil al Real Madrid y aprovechar esta oportunidad histórica", afirmó en rueda de prensa.



El técnico croata se deshizo en elogios hacia el equipo que dirige Santiago Solari.



"Para mí son el mejor equipo del mundo, los grandes favoritos. Nosotros no nos podemos comparar con ellos pero queremos plantearles una final muy complicada", declaró.



No destacó Mamic a ningún jugador del Real Madrid por encima del resto. "Su fuerte es todo el equipo. Cualquiera de sus jugadores puede decidir un partido". Y elogió el nivel competitivo de su rival en las finales.



"El Real Madrid mostró siempre en las finales de lo que es capaz. Es cuando juegan serios, muestran su mejor nivel ante cualquier rival, da igual como se llame. Para ganarles vamos a necesitar mucha suerte y que nuestro portero tenga una gran actuación", sentenció.