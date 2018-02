El Real Madrid empata ante el Levante

Tras desaprovechar el Real Madrid sus opciones del primer periodo el Levante mejoró su intensidad en los últimos compases del primer acto y en el segundo tiempo, y a la contra, puso en aprietos al Real Madrid hasta igualar dos veces el marcador.



El Real Madrid salió con todo, ya que por primera vez en la temporada Zinedine Zidane dispuso sobre el campo su once de gala, si bien en el inicio fue el Levante el que se mostró más activo.



Pero a pesar de no crear peligro en los primeros compases del partido, el equipo de Zidane abrió el marcador a los once minutos tras un remate de cabeza de Ramos en un centro sobre el área que sorprendió al meta Oier, quizá al tener a varios jugadores por delante.



El Levante no se descompuso, pero adoleció de la intensidad que se requiere ante un rival de la calidad del Real Madrid, que, a pesar de no imponerse con rotundidad, sí que manejaba el partido como más le convenía a falta de un gol más que asegurarse el marcador.



Sin grandes alardes en el juego de uno y otro el partido se acercaba al intermedio sin que los porteros de ambos equipos se vieran obligados a actuar, aunque el delantero local Emmanuel Boateng rompió esa tranquilidad a tres minutos con el tanto del empate.



Tras un pase en largo para Morales, acompañado de un fallo de Ramos, propició que el capitán levantinista se plantase solo ante Keylor, que, a pesar de hacer una gran parada, no pudo evitar el gol de Boateng, que aprovechó el rechace para enviar el balón a la red.



Antes del gol local, el Madrid había merodeado con asiduidad la meta de Oier pero sin mostrarse acertado en los metros finales, pero con el empate en el marcador y en los últimos minutos del primer tiempo el Levante vivió sus mejores momentos en busca de un segundo tanto.



El Levante inició el segundo tiempo con la intensidad que le faltó en buena parte de la primera mitad. El gol en la recta final del primer tiempo dio alas a los levantinistas, que a la mínima ocasión que tenían encaraban la meta e Keylor Navas.



El Real Madrid se mostraba más espeso, lo que aprovechó el Levante para tirar unas contras con las que puso en jaque a la defensa madridista en varias ocasiones. La presión levantinista en todo el campo llevó al conjunto de Zidane a cometer numerosos errores.



Con el paso de los minutos el Real Madrid se sacudió la presión local, logró recuperar el control del partido y volvió a llevar peligro a la meta local.



El premio para el conjunto blanco llegó a ocho minutos del final, cuando un pase de Carvajal a Benzema se resolvió con una asistencia del francés a Isco, que con un fuerte disparo dentro del área adelantó de nuevo al Madrid.



Cuando el partido parecía que se decantaría a favor del Madrid, el debutante Pazzini igualó el marcador en el 89 tras un buen pase de Jason al italiano, que le ganó la espalda a Carvajal y aunque su tiro lo tocó Keylor, finalmente batió la meta visitante.



En los últimos compases ambos equipos tuvieron la opción de marcar para ganar, pero el empate no se movió del marcador.