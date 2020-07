El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, criticó el desempeño y actitud de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, luego que ella denunciara ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que el mandatario estatal la hostigaba para aprobar reformas a modo.

La presidenta municipal señaló que las intimidaciones se han realizado luego que el Cabildo de la ciudad votó en contra de reformas que permiten hacer campaña de reelección sin solicitar licencia al cargo.

Al respecto Bonilla indicó que no existieron amenazas, ni intimidaciones, sino llamados para que realizara su labor, al acusar que la ciudadanía se queja de falta de atención y de que no suele estar en su oficina.

"Se sienten amenazados cuando le dices 'tienes que hacer tu trabajo y tienes que venir temprano a trabajar' y no se pueden levantar a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana a la hora que quiera esa necesidad", expuso en conferencia de prensa.

"Lo pueden tomar como amenaza cuando le dices a alguien 'te tienes que poner a trabajar' '¿cómo? Si soy la alcaldesa y yo tengo mucha gente para que haga mis cosas' ¡No! hay que trabajar todos los días", dijo el Mandatario.

"Yo quiero saber quién de Tecate me dice que la ve trabajando todos los días. Ha habido mucha inconformidad de la ciudadanía en la manera que se le ha tratado. Y aquí, en el Estado de Baja California no hay vacas sagradas. Nada de porque me la paso en el salón de belleza, dándome manicure. No atiendes a la ciudadanía, que esa es la queja que hemos tenido nosotros".

Bonilla rechazó la victimización de la alcaldesa ante el presidente López Obrador.

"Y nada de que se vayan a quejar a México y que hagan escándalos y se hagan las víctimas porque eso no funciona aquí. De todas maneras, tiene que estar trabajando todos los días y yo espero que esté en su oficina desde muy temprano el lunes, el que tenga tienda que la atienda, y si no, que la venda", agregó.

Bonilla refirió que otra de las inconformidades con Adams Pereyra es que ella no quiere asumir deudas heredadas por Ayuntamientos anteriores. Consideró que esto es parte del cargo asumido e informó que de los 34 mil millones de pesos que le fueron dejados de deuda a la entidad, se han pagado 5 mil millones.

"El tema de Tecate, es un tema que en honor a la verdad, no es una deuda que ella generó, la heredó, pero es responsable por eso. El Gobierno del Estado no puede saldar las deudas éstas. Todos los Ayuntamientos deben ser independientes, para eso querían ser Ayuntamientos independientes", opinó.

"Esta demanda, aunque no es de su Administración, sí es de su responsabilidad liquidarla o negociarla. No puedes aventar los brazos para arriba y esperar que te vengan a ayudar. Y esas reacciones como tuvo desafortunadamente la Alcaldesa de eximir su responsabilidad, de negarla y aventarla para otro lado. La misma gente de Tecate sabe, el pueblo es muy chiquito y dicen que 'pueblo chico, chisme grande'.

"Todo mundo sabe si la alcaldesa está o no está en su oficina y uno de los grandes problemas que hemos tenido es que en realidad, necesita la gente más atención. Simple y sencillamente todos los alcaldes y alcaldesas de Baja California tienen que cargar con su peso, no pueden echarle la culpa a nadie. Lo demás, es lo de menos", apuntó.