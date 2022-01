"El que nada debe, nada teme; sabíamos que nos iban a amenazar": Cuitláhuac García

En la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, García Jiménez rechazó que tenga que remover a su secretario de Gobierno, Eric Cisneros o que haya que investigarlo. García insistió que el encargado de la gobernabilidad en Veracruz se "encuentra muy tranquilo" y continuará "trabajando normal", ello después de que en un video una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo acusará de financiar e impulsar la entrada del Cártel de Sinaloa a la zona sur de Veracruz y a la Cuenca del Papaloapan.

"No habrá impunidad contra los grupos delincuenciales, (la lucha) será parejo, ya sabíamos que nos iban a amenazar, no hay problema. El que nada debe, nada teme, el secretario está tranquilo, va a seguir trabajando normal. En Veracruz durante años se abandonó el problema de fondo", justificó.

La masacre, pugna entre grupos delincuenciales

El mandatario estatal insistió en que la ejecución de nueve personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla, obedece a pugnas delincuenciales, pues la geografía y el traslado carretero del sur de Veracruz, lo vuelve una zona codiciada para las actividades que la delincuencia hace.

"Los estamos combatiendo y eso molesta mucho a los grupos delincuenciales. La identificación de las víctimas será a manos de la fiscalía, pero puedo asegurar y adelantar que no hay ningún familiar del titular de Segob".

Hoy por la mañana, en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla, los cuerpos sin vida de nueve personas fueron arrojados a orillas de la carpeta asfáltica.

Integrantes de la delincuencia organizada arrojaron los cuerpos semidesnudos, con huellas claras de tortura y algunos de ellos con impactos de bala.

El macabro hallazgo movilizó a las autoridades policíacas estatales y federales en el kilómetro 118 de la carretera estatal.

Un par de horas después, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado en la Cuenca del Papaloapan conocidos como "Los Cuatro Letras" acusaron en un video que el gobierno de Veracruz, la Policía Municipal de Cosamaloapan y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos protegen y promueven las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

En un video de casi tres minutos de duración, una célula de veinte integrantes de "Los Cuatro Letras" tienen encañonados y arrodillados a diez civiles –presuntamente nueve de ellos amanecieron muertos en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla este viernes por la mañana- a quienes les hacen confesar que son una célula del Cártel de Sinaloa, la cual es apoyada por el gobierno estatal con "armas", "vehículos" "dinero" y "drogas" para reclutar sicarios y "calentar la plaza" en la Cuenca del Papaloapan y el sur de Veracruz.

En el video, un jefe de sicarios de "Los Cuatro Letras" interroga a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos-, y quien afirma que le fueron entregados cinco millones de pesos para reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa.

"Mi tío me contrato hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y cinco millones de pesos para que yo reclutará a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa", dice Roca Andrade.

En sus redes sociales, el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos señaló que no habrá impunidad para los grupos criminales que cometieron este multihomicidio. Sobre el video en donde un grupo criminal lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa no dedicó una sola línea.

"A mis paisanos de la Cuenca y de todo el estado les digo: en Veracruz no permitiremos que grupos criminales estén por encima de la ley. Por el multihomicidio registrado en la carretera a Isla, vamos a dar con los responsables y los llevaremos ante la justicia. En el Veracruz de hoy, a los delincuentes y criminales se les acabó la impunidad".