El PSG ficha a Abdou Diallo hasta junio de 2024

París, Francia .

Luego de firmar un contrato que lo mantendrá unido al club hasta el 30 de junio de 2024, Diallo, proveniente del Borussia Dortmund, se integrará a la plantilla comandada por el alemán Thomas Tuchel, informó el PSG en su portal en internet.



"Es un gran honor estar involucrado en un club tan prestigioso, siempre he dicho que el proyecto parisino fue muy atractivo, es un paso importante en mi carrera, daré todo por mi nuevo club", señaló Abdou.



El zaguero de 23 años inició su etapa futbolística en la academia juvenil del AS Mónaco; en 2017 emprendió un nuevo destino en tierras alemanas al fichar por FSV Mainz 05, con el que se convirtió en el centro de atención de grandes instituciones, pero fue Dortmund el que se hizo de sus servicios en 2018.



Además, portó la playera de la selección de Francia sub 21 en 16 partidos, de los cuales en 13 ocasiones usó el gafete de capitán; su éxito más reciente con los galos fue conseguir el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.