El PSG espera traspasar pronto a Lo Celso

El diario deportivo explica que por el momento el club no ha recibido ninguna propuesta para el traspaso de Lo Celso (22 años), que llegó a la capital francesa en enero de 2017 después de pagar 14 millones de euros al Rosario y tiene contrato hasta junio de 2021.

Sin precisar fuentes, señala que la dirección del PSG estaría dispuesto a cederlo, y que su valor en el mercado está "en torno a una cuarentena de millones de euros".



El equipo necesita desprenderse de algunos jugadores de aquí a junio de 2019 para obtener ingresos y cumplir con las reglas de juego limpio financiero impuestas tras los fichajes récord hace un año de Neymar y Mbappé.



Lo Celso, que el pasado sábado pudo jugar durante los últimos minutos del partido de liga del PSG contra el Guingamp, había manifestado días antes en su cuenta de Instagram su impaciencia y su incomprensión por lo poco que había podido demostrar sus capacidades en el terreno de juego esta temporada.



La razón es que para el nuevo técnico alemán "no forma parte de los indiscutibles elementos" para el centro del campo, no tanto por falta de calidad sino por "una cuestión de perfil, de sensibilidad", siempre según "L'Équipe".



La situación de estar a la venta no agrada al internacional argentino, que la pasada temporada fue uno de los jugadores de los que más se sirvió el predecesor de Tuchel, el español Unai Emeri: 33 partidos en la liga francesa con cuatro goles y cuatro pases decisivos.