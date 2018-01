El próximo jueves resuelven situación legal de Hernández Flores

CD. VICTORIA, Tam.- Será el jueves 12 de octubre cuando el juez Segundo de lo Penal de Ciudad Victoria resuelva la situación legal del ex gobernador Eugenio Hernández Flores luego de que este viernes se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de peculado y uso de recursos ilícitos, por lo cual habrá de permanecer internado hasta esa fecha en el Centro Estatal de Ejecución de Sanciones de esta capital.

Lo anterior lo señaló Juan Jorge Olvera Reyes, abogado defensor de Hernández Flores,

"mi defendido rindió su declaratoria, por supuesto negando los hechos qué le imputan y la defensa solicitó la ampliación del término constitucional que se va a vencer el próximo jueves 12 a las 12:30 de la mañana".

El ex gobernador de Tamaulipas permanecerá recluido en un área reservada para internos no procesados por lo que no habrá de convivir con el resto de la población penitenciaria, el abogado defensor añadió que la defensa aprovechará este tiempo para integrar las evidencias como parte del derecho de defensa del todavía indiciado a proceso.

"No fue notificado de forma adecuada y esto saca a la postre que no se enterara de este tipo de acusación y protocolo de detención a través de una ejecución de una decisión emanada por juez el segundo de lo penal", Olvera Reyes consideró la posibilidad de recurrir a una fianza toda vez que el delito por el que se le imputa es considerado como grave, "ya veremos de aquí al próximo jueves las circunstancias como se desarrolló".

En ese sentido agregó, "el próximo jueves se va a resolver su situación jurídica en término constitucional y verificar si el juez cuenta con elementos para sostener el auto de formal prisión o auto de libertad, veremos cuál es la decisión de la autoridad judicial una vez que la defensa también pueda aportar algunas pruebas concernientes a desacreditar esta injusta acusación".