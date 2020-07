El ´Profe´ Florencio pone el ejemplo

El eterno profesor Florencio Medina Cantú puso el ejemplo a toda la comunidad estudiantil a quienes exhortó a realizar actividad física desde casa en este periodo vacacional como medida de prevención ante la pandemia que continúa afectando a esta frontera.

El encargado de la coordinación deportiva del CETIS No. 71 aparece en un video realizando una rutina de ejercicios ayudándose con elementos que usan los alumnos cotidianamente como la mochila o una silla.

El video ha tenido gran aceptación en las redes sociales ya que es una actividad física que puede realizar cualquier persona.

"Hay un programa que se llama activándote con la UEMSTIS, somos 30 planteles en todo Tamaulipas y nos pidieron un video que casi todos mandamos, tuve la suerte que el mío fue elegido, tengo muchos ex alumnos que me apoyan mucho y los han compartido, me motivan y las ganas de hacer deporte no se me quitan", comentó el maestro que tiene una trayectoria de 44 años de servicio.

El "Profe" Florencio es un apasionado de todas las disciplinas deportivas y a sus 63 años de edad se sigue ejercitando, incluso ha superado un problema cardiaco que lo sorprendió hace unos meses. Se trata de un personaje muy querido y respetado en esta frontera ya que además de la docencia, alumnos, ex alumnos y compañeros de trabajo siempre le han reconocido esa gran calidad humana.