Los hinchas de La Pandilla ya habían adoptado el "¡Uno, uno, uno!" como grito de guerra y de himno la canción "Live is Life" del grupo austriaco Opus.

"¡Mooon-teee-rreeey, la, la, la, la, la!" cantaban chicos y grandes adaptando un verso de ese éxito del 86.

Noticia Relacionada El primero no se olvida

En el interior los jugadores los jugadores también sentían esa adrenalina por saber que estaban haciendo las cosas bien y podían ser campeones. Eso recuerda un histórico del club, Héctor Becerra, líder goleador de Rayados en aquella Liguilla con 4 tantos.

Una mezcla de jóvenes y extranjeros experimentados como los brasileños Reinaldo Güeldini, Vilson Tadei y la picardía de Mario de Souza Mota "Bahía", y un futbol dinámico y ofensivo fueron el sello de aquel equipo. Mención aparte el fenómeno que fue Francisco Javier el "Abuelo" Cruz.

"Para mi el equipo fue creciendo y sintiendo esa posibilidad de ser campeón, conforme fue avanzando el torneo y la confianza de cómo estaba jugando ese equipo, esa velocidad, esa alegría por jugar y los resultados que se nos estaban dando" recuerda "Tito", primer Rayado en anotar en una Final y primer campeón como entrenador en el equipo femenil (2019).

Rayados barrió la fase regular, pues fueron líderes generales con 29 puntos producto de 13 triunfos, 3 empates y sólo dos derrotas. Anotaron 43 goles, 14 del "Abuelo", quien fue campeón de goleo, y recibieron 18.

En la Liguilla llegaron embalados. Anotaron 11 goles y sólo recibieron uno.

Primero superaron al Atlante, 0-0 en la ida y 6-0 en la vuelta y luego despacharon a Chivas con doble 1-0.

Ya en la Final superaron un adverso 1-2 de la ida en la que Becerra marcó un gol valioso, para ganar en la vuelta en tiempo extra 2-0 (Güeldini y "Abuelo"), en un juego que costó sangre, de "Bahía", sudor de todos y lágrimas del portero Jesús "Wama" Contreras.

El gol de Francisco Javier el "Abuelo" Cruz bombeando el balón a la salida de Hugo Pineda hizo retumbar el Estadio Tecnológico, repleto de casi 40 mil aficionados que gritaban el "¡uno, uno, uno!".

El 5 de febrero pasado murió el arquitecto de ese título, Francisco Avilán, quien desde hace 35 años y hasta las últimas de sus entrevistas al respecto defendía la valía de ese torneo, que por muchos años algún sector lo ha querido demeritar por ser "corto".

"El uno es un número muy importante, es el inicio y nos tocó la suerte y la fortuna", dijo "Tito".

"A mi sí me queda en mi mente ese recuerdo grande, de ser partícipe de ese momento histórico del club".

La celebración del Mundial México 1986 obligó a que México partiera su año futbolístico 1985-1986 en dos torneos, siendo uno de ellos en el que el Monterrey fue campeón por primera vez en su historia.

Ya con la sede mundialista otorgada y las exigencias de la FIFA, los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol tuvieron que empezar a ver opciones de qué pasaría con el torneo local.

De acuerdo a reportes de la época, una de las opciones era recortar la temporada 1985-86 para cumplir con la exigencia de dejar los estadios libres tres meses antes del Mundial, que arrancaría en junio, además de suprimir el ascenso y descenso.

También se sugería jugar en canchas de la Segunda División y las que no fueron consideradas como sedes mundialistas y jugar el torneo en su tiempo normal, sin embargo no todo fructificó, pues los equipos de Segunda querían que se respetara el ascenso del torneo 85-86.

De tal forma que se decidió, en una asamblea realizada en Morelia el 18 de marzo de 1985, el jugarse dos torneos cortos independientes. El Prode 1985, patrocinado por Pronósticos Deportivos, que otorgaría 10 millones de pesos al campeón, y el Torneo 1985-1986, que es el que ganó Rayados y todos conocen como "México 1986".

Se suprimió el descenso del periodo 1985-1986, pero en la Temporada 1986-87 se respetó el ascenso del equipo campeón de Segunda División de la campaña previa.

Los jugadores de la Selección Nacional estarían exentos de participar en los torneos para que se enfocaran en la preparación, pero hubo algunos como el rayado Francisco "Abuelo" Cruz, que participó en el Prode 85 y en el México 1986 y aun así fue mundialista.

El torneo que ganó Rayados inició el 11 de octubre de 1985 y terminó el 1 de marzo de 1986, finalmente incluyendo acción en ambos años.

Las competencias largas se realizaron nuevamente desde la 1986-1987 hasta la 1995-1996, cuando nacieron los actuales torneos cortos.

Festejan Rayados con refresco

El primer capitán campeón con los Rayados, Rafael "Xalapa" Ortega, recuerda que él y Reinaldo Güeldini casi no salen en los videos de los festejos del título porque andaban buscando sidra.

Para ellos era inconcebible que no tuvieran lista la champaña o al menos sidra para festejar el campeonato y hubieran tenido que hacer con refrescos.

Ortega quiere creer que fue más por descuido que por falta de confianza de la directiva en ese momento por la consecución del primer cetro de Liga del Club de Futbol Monterrey.

"Nosotros no salimos mucho en el video porque estábamos peleándonos porque no tenían ni siquiera una sidra o algo para festejar, ¡hombre! y por eso no aparecemos tanto en el video porque estábamos peleando de qué ¿Oye, pues qué confianza tienen con nosotros?", recordó "Xalapa".

"Reinaldo y yo estábamos con eso de que pues qué confianza tenían de que no hay una sidra ni siquiera para bañarse, para festejar, estábamos con un refresco ahí que estaba ahí patrocinando y con ese estábamos bañando y dije cómo es posible y por eso es que casi no salíamos en los videos (de festejos). Si te das cuenta en los videos no ves una sidra, ves el refresco".

"Xalapa" recordó que la ceremonia del festejo fue breve, pues no es cómo las actuales. Le entregaron el trofeo en el centro del campo y luego ya se lo pasaron los compañeros entre ellos.