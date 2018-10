¡EL PRIMERO DE MUCHOS!

Joshua Montalvo Pomares gritó a los cuatro vientos su primer gol como futbolista profesional con el equipo Frontera RP de Río Bravo, el cual participa en la Tercera División. El delantero reynosense se hizo presente en la goleada de los escarlatas 4-0 sobre Valle Hermoso, y al tratarse del gol más importante en lo que va de su trayectoria, obviamente tenía que llevar una dedicatoria muy especial hasta el cielo.

"Motivado por el gol que me da mucha confianza, fue dedicado para mi abuelo que está allá en el cielo y para mis papás, mi familia que siempre están apoyándome, ahora me siento tranquilo, los nervios del primer juego ya salieron y estoy concentrado para seguir metiendo goles", manifestó el camiseta número 24.

"Es mucha la diferencia del amateur a lo profesional", comenta Joshua, quien hace un par de meses disputaba un torneo nacional representando a Tamaulipas.

Frontera RP es un equipo que se formó para darle oportunidad al talento de Reynosa y de Río Bravo, es por eso que el goleador se siente muy a gusto de poder compartir la cancha con sus amigos.

"Es lo que hace que el grupo esté más unido, nadie se divide, nos conocemos desde hace bastante tiempo, convivimos mucho y eso nos hace más fuertes", afirmó.

Ser campeón de goleo es uno de sus objetivos, pero primero se concentra en hacer las cosas bien para ganarse la titularidad cada semana.

"No me he puesto a pensar en un número de goles, más que nada pienso en aprovechar las oportunidades", comentó.

Además de su gol, Joshua resaltó el trabajo que hicieron todos sus compañeros, pero también reconoció que tendrán que mejorar en algunos detalles.

"Me gustó que hicimos todo lo que practicamos en la semana, todo se nos dio, pero creo que solamente tenemos que trabajar más en la táctica fija", expresó.

Por último, el atacante dijo que cada partido irán jugando mejor para lograr que los aficionados tanto de Reynosa como de Río Bravo, se hagan presentes en las gradas de la Unidad Deportiva Las Liebres.

"Agradecerles el apoyo a los que han estado en los dos partidos en casa y pedirles que se sigan acercando al equipo ya que esto apenas comienza y nos gustaría tener más afición", finalizó